Putin y Lula destacan importancia de garantizar soberanía de Venezuela tras ataque militar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que coincidió en el análisis de la situación en torno a Venezuela, informó el Kremlin.
"Los líderes intercambiaron opiniones sobre la actualidad internacional, con especial atención a la situación en Venezuela", señala la nota oficial.
Según el comunicado, Putin y Lula coincidieron en la necesidad de que se garantice "la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República Bolivariana".
Ambos mandatarios "acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluido en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones del mundo".
Lula ya había condenado la agresión estadounidense, el secuestro de Maduro y su traslado a EE.UU. para ser juzgado por narcotráfico, porque —denunció— constiuyen una "flagrante violación del derecho internacional" que sienta "un precedente extremadamente peligroso" para el mundo.
Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó horas antes la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía del país tras la "operación ilegal" de Estados Unidos, que acabó en la captura de Nicolás Maduro.
"Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos", dijo Lavrov.
Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro
- Bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, EE.UU. lanzó el pasado 3 de enero una agresión militar masiva en territorio venezolano, que afectó a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. Los lugares atacados eran de interés militar, donde estaban desplegados aparatos de defensa aérea y sistemas de comunicaciones, aunque también se alcanzaron urbanismos y hubo víctimas civiles.
- Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".
- Maduro se declaró inocente en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Flores procedió de la misma manera.
- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano.
- Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.
- Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, al menos 100 personas murieron en el ataque, incluidos 32 cubanos, del esquema que custodiaba a Maduro.