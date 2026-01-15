Putin y Lula destacan importancia de garantizar soberanía de Venezuela tras ataque militar

Los presidentes de Rusia y de Brasil al conversar este miércoles coincidieron en que se deben respetar los intereses nacionales del país suramericano.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que coincidió en el análisis de la situación en torno a Venezuela, informó el Kremlin.



"Los líderes intercambiaron opiniones sobre la actualidad internacional, con especial atención a la situación en Venezuela", señala la nota oficial.



Según el comunicado, Putin y Lula coincidieron en la necesidad de que se garantice "la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República Bolivariana".



Ambos mandatarios "acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluido en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones del mundo".

Lula ya había condenado la agresión estadounidense, el secuestro de Maduro y su traslado a EE.UU. para ser juzgado por narcotráfico, porque —denunció— constiuyen una "flagrante violación del derecho internacional" que sienta "un precedente extremadamente peligroso" para el mundo.



Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó horas antes la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía del país tras la "operación ilegal" de Estados Unidos, que acabó en la captura de Nicolás Maduro.



"Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos", dijo Lavrov.

Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro