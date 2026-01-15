(VIDEO) EEUU: Agente del ICE hiere de bala a migrante venezolano en Minnesota

El ciudadano herido intentó escapar inicialmente en un automóvil, que chocó contra otro vehículo estacionado, y posteriormente continuó la huida a pie antes de ser alcanzado por los agentes.

Un ciudadano venezolano resultó herido de bala durante una redada antimigrante en Mineápolis, Minnesota, realizada este miércoles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos (EE.UU.).

El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que el disparo se produjo porque el individuo se resistió al arresto y agredió a las autoridades, al encontrarse en condición de indocumentado.

El hecho ocurrió en el centro de Mineápolis, ciudad de Minnesota que una semana antes había sido escenario de otro operativo en el que murió Renee Good, asesinada por un agente del ICE.

Según el reporte oficial, el ciudadano herido intentó escapar inicialmente en un automóvil, que chocó contra otro vehículo estacionado, y posteriormente continuó la huida a pie antes de ser alcanzado por los agentes.

Las autoridades señalaron que el incidente se enmarca dentro de la operación Metro Surge, ordenada por el presidente Donald Trump, destinada a intensificar los operativos contra migrantes en distintas ciudades del país.

El comunicado oficial precisó que tanto el agente involucrado como la persona que recibió el disparo fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La reiteración de estos sucesos ha incrementado la tensión en Mineápolis y ha reavivado el debate sobre las operaciones antimigrantes y el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales.