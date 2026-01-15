Exportación de cacao venezolano creció 111% en 2025

El Ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, informó este miércoles que el cacao nacional cerró el año 2025 con un extraordinario balance.

Registrando un repunte del 111% en sus exportaciones en comparación con el año anterior.

El titular de la cartera agrícola destacó que el ritmo de crecimiento no se detiene.

En los primeros días de 2026, Venezuela ya contabiliza 14 exportaciones totales, consolidando al cacao como el rubro más dinámico y con mayor proyección del sector agrícola nacional.

Esta expansión responde a la ejecución de la estrategia PAE (Producción, Abastecimiento y Exportación).

Impulsada por el presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, orientada a fortalecer la soberanía económica y la captación de divisas.

Alianza estratégica con Rusia

​El éxito comercial cuenta con un fuerte componente internacional. Dimitri Virukoff, representante de la empresa Nueva Producción de Cacao de Rusia.

Confirmó que la cooperación bilateral ha permitido movilizar mil toneladas de cacao hacia el mercado euroasiático.

​»El cacao venezolano es de excelente calidad. Para este 2026, nuestra meta es triplicar el volumen de exportación actual», afirmó Virukoff.

​Proyecciones 2026

Con el respaldo de la calidad certificada del rubro y la apertura de nuevos mercados, el Gobierno Bolivariano proyecta que 2026 será un año de consolidación definitiva para el cacao venezolano en el exterior.

Manteniendo la tendencia al alza y fortaleciendo a los productores nacionales.