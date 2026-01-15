Juan Barreto: "Las garantías políticas son fundamentales para restañar heridas y la desconfianza entre actores políticos"

Juan Barreto

Juan Barreto

15-01-26.-Tras las excarcelaciones anunciadas por el Ejecutivo, el dirigente Juan Barreto señaló que esta es una «buena señal» y agregó que la iniciativa abona el terreno para mejorar la confianza entre los actores políticos.

«Las garantías políticas son fundamentales para restañar heridas y la desconfianza entre actores políticos», señaló Barreto en su cuenta de la plataforma X.

Dirigiéndose a la presidenta encargada, Barreto señaló que es «muy buen mensaje al país».

«Le toca ahora a los que están en el poder dar los primeros pasos concretos para pasar del hecho», indicó.

Agregó Barreto que «las excarcelaciones deben convertirse en libertad plena. Las garantías políticas son fundamentales para restañar heridas y la desconfianza entre actores políticos».

«Volver a la política con respeto para construir una ruta pacífica a democrática es fundamental para un gran acuerdo nacional que nos permita hacer frente a las pretensiones intervencionistas. Democracia para la defensa de nuestra Soberanía», escribió Barreto.





