(VIDEO) Trump afirma que habló con Delcy Rodríguez y dice que es una "persona fantástica"

15-01-26.-Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que este miércoles mantuvo una comunicación telefónica con la nueva jefa del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.El mandatario calificó a Rodríguez como una «persona fantástica» y confirmó el acercamiento tras mostrarse dispuesto a reunirse con ella el pasado domingo.A bordo del Air Force One, Trump mencionó que la funcionaria ofreció a Estados Unidos el suministro de «50 millones de barriles de petróleo«.«Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien», declaró el mandatario en el Despacho Oval.El líder republicano detalló que la llamada fue «larga», permitió abordar «muchos temas» y demostró que se está llevando «muy bien con Venezuela».Estas afirmaciones ocurren justo antes de que Trump reciba en la Casa Blanca a María Corina Machado, a quien su administración excluyó de la transición.Rodríguez asumió el mando luego de que fuerzas especiales secuestraron a Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero para juzgarlos en Nueva York.Trump sostiene actualmente que su administración mantiene una tutela directa sobre el Gobierno venezolano tras la caída del líder chavista.Por su parte, la presidenta informó este miércoles la liberación de 406 presos políticos y aseguró que el proceso de excarcelación «se mantiene abierto».