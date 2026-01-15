Senado de EEUU despeja el camino para nuevas agresiones contra Venezuela

En una exhibición de control político y tras una intensa movilización de hilos de poder desde la Casa Blanca, el Senado de los Estados Unidos bloqueó este miércoles una resolución que buscaba frenar la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar nuevos ataques militares contra Venezuela sin el consentimiento del Congreso.

La votación, que terminó con 51 votos en contra y 50 a favor, representa una victoria para el ala más radical del Partido Republicano, que logró torcer la tendencia inicial de la cámara alta.

La balanza se inclinó a favor del belicismo gracias a la intervención directa del vicepresidente J.D. Vance, quien apeló a sus facultades como presidente del Senado para emitir el voto de desempate. Esta maniobra fue el cierre de una operación de presión política iniciada por el propio Trump, quien, según reportes de The Wall Street Journal, llamó personalmente a los senadores republicanos que habían mostrado signos de independencia para exigirles lealtad absoluta.

Tras la votación del pasado 8 de enero, donde cinco republicanos se habían unido a los demócratas para limitar los «poderes de guerra» del mandatario, la maquinaria de la Casa Blanca se activó para revertir este avance del Legislativo. Trump calificó cualquier intento de control parlamentario como un obstáculo a la «autodefensa» y la «seguridad nacional», términos que ha utilizado repetidamente para justificar la incursión militar del 3 de enero y el secuestro de la pareja presidencial venezolana.

Lealtad contra la legalidad

A pesar de que la resolución tenía pocas posibilidades de convertirse en ley debido al seguro veto presidencial, el bloqueo de esta iniciativa se interpreta como un gesto de sumisión de la bancada republicana hacia su figura máxima. Este resultado otorga a Trump un margen de acción peligroso para emprender nuevas aventuras bélicas en el extranjero, consolidando una percepción de poder casi ilimitado en materia de política exterior.

Sin embargo, el estrecho margen de la votación revela que el consenso dentro del Partido Republicano es frágil. La resistencia inicial de algunos senadores muestra que existen fisuras internas y serias dudas sobre el enfoque agresivo de la administración, que ha llevado a Estados Unidos a violar sistemáticamente el derecho internacional en el hemisferio occidental.

Con este resultado, el Capitolio cede terreno en su facultad constitucional de declarar la guerra, dejando en manos de Trump y sus asesores más cercanos, como Marco Rubio, la decisión de escalar el conflicto con Venezuela.