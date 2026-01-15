Venezuela no entró en la lista de 75 países con suspensión de visas estadounidenses

Referencial Credito: Web

15-01-26.-Venezuela no está incluida en la lista de 75 países que tienen suspendidos los procesos de obtención de visas estadounidenses, ya que, según medios estadounidenses, el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió excluir a los nacionales venezolanos de este grupo de naciones.



Los países incluidos son Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil y Birmania.



Además aparecen Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak y Costa de Marfil.



También están incluidos los ciudadanos de Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán y República del Congo.



Siguen en el orden: Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.



El criterio del Gobierno de Estados Unidos es que los solicitantes de visas de estas naciones son potenciales demandantes de servicios sociales norteamericanos.



El Departamento de Estado indicó que había girado instrucciones a los oficiales consulares para suspender las solicitudes de visas de inmigrante de los países afectados, de acuerdo con una orden más amplia emitida en noviembre que endureció las reglas para los posibles inmigrantes que podrían convertirse en «cargas públicas» para Estados Unidos.



Esta decisión se inserta en la estrategia de recortes presupuestarios que ha adoptado la administración del presidente norteamericano Donald Trump.



Igualmente, la disposición se basa en las prohibiciones de inmigración y traslado que ordenó previamente el gobierno estadounidense en casi 40 países y es parte de los esfuerzos continuos de Trump por endurecer los estándares de ingreso de extranjeros al país.



«El gobierno de Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense», declaró el departamento en un comunicado.



«El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países quedará suspendido mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que requerirían de asistencia social y beneficios públicos», añadió el comunicado.

