Chevron espera recibir una licencia ampliada esta semana para operar en Venezuela

La petrolera estadounidense Chevron podría recibir esta semana una licencia ampliada de Estados Unidos para aumentar la producción y las exportaciones de crudo desde Venezuela, informó Reuters, que cita a tres fuentes de la industria petrolera.

La compañía, la única estadounidense que opera en la nación suramericana, sería una de varias firmas que esperan la aprobación de la Administración del presidente Donald Trump para hacer negocios en Venezuela, mientras productores, comerciantes y refinerías buscan acceso al crudo pesado venezolano tras el secuestro del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Washington.

Las empresas Marathon Petroleum y Valero Energy, así como las comercializadoras Mercuria y Glencore, también han mantenido conversaciones con el Gobierno estadounidense para obtener licencias, según fuentes del sector.

A la fecha, Chevron es la única gran petrolera asentada en el país norteamericano a la que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense ha autorizado para operar en Venezuela, sometida a sanciones comerciales y bloqueos financieros desde hace años con un impacto económico y social que ha sido debidamente documentado.

La semana pasada se informó que la petrolera estaba en conversaciones con Washington para ampliar su licencia de operación en Venezuela, con el objetivo de aumentar los envíos de crudo hacia sus propias refinerías y abrir la puerta a ventas a otros compradores. La compañía incluso podría comercializar una parte de la producción de crudo de la petrolera estatal PDVSA si se la autorizara, de acuerdo con fuentes del medio.

Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro