Chevron espera recibir una licencia ampliada esta semana para operar en Venezuela

La petrolera estadounidense Chevron podría recibir esta semana una licencia ampliada de Estados Unidos para aumentar la producción y las exportaciones de crudo desde Venezuela, informó Reuters, que cita a tres fuentes de la industria petrolera.
La compañía, la única estadounidense que opera en la nación suramericana, sería una de varias firmas que esperan la aprobación de la Administración del presidente Donald Trump para hacer negocios en Venezuela, mientras productores, comerciantes y refinerías buscan acceso al crudo pesado venezolano tras el secuestro del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Washington.
Las empresas Marathon Petroleum y Valero Energy, así como las comercializadoras Mercuria y Glencore, también han mantenido conversaciones con el Gobierno estadounidense para obtener licencias, según fuentes del sector.
A la fecha, Chevron es la única gran petrolera asentada en el país norteamericano a la que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense ha autorizado para operar en Venezuela, sometida a sanciones comerciales y bloqueos financieros desde hace años con un impacto económico y social que ha sido debidamente documentado.
La semana pasada se informó que la petrolera estaba en conversaciones con Washington para ampliar su licencia de operación en Venezuela, con el objetivo de aumentar los envíos de crudo hacia sus propias refinerías y abrir la puerta a ventas a otros compradores. La compañía incluso podría comercializar una parte de la producción de crudo de la petrolera estatal PDVSA si se la autorizara, de acuerdo con fuentes del medio.
Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro
- El 3 de enero, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.
- Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".
- Maduro se declaró inocente el lunes en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU., en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde fue acusado de narcoterrorismo. Flores procedió de la misma manera.
- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el lunes como presidenta encargada del país suramericano.
- Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.