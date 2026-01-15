Sntp confirma la excarcelación de 19 periodistas venezolanos

15.01-26.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (Sntp) confirmó la mañana de este miércoles, 14 de enero, que han sido excarcelados varios periodistas venezolanos.A continuación, se incluyen los datos de los trabajadores de la prensa excarcelados, en el orden en que lo ha confirmado el Sindicato:Ramón Centeno (periodista), detenido desde el 2 de febrero de 2022. El Sntp habló con la madre del periodista, quien confirmó que él ya está en casa y compartió una foto en la que se les ve juntos. Centeno está aquejado por problemas de salud no especificados.Leandro Palmar (periodista), detenido en Maracaibo el 9 de enero de 2025.Belises Cubillán (asistente de cámara), detenido el 9 de enero de 2025 junto a Palmar, mientras cubrían una manifestación en la capital zuliana.Victor Ugas (periodista), detenido el 18 de agosto de 2024. El Sntp habló con la madre de Ugas quien le dijo que el reportero conversó con ella anunciándole su salida de prisión.Carlos Marcano (periodista y profesor universitario). Amigos y familiares confirmaron que el periodista salió de la cárcel de Tocorón e iba camino a su vivienda. Estuvo detenido desde el 23 de mayo de 2025.Rafael García Márvez (periodista), encarcelado el 22 de julio de 2025. Es el presidente de la Asociación de Columnistas del estado Carabobo y con sus 79 años es uno de presos políticos de mayor edad en el país.Roland Carreño (periodista y miembro del partido Voluntad Popular), detenido desde el 2 de agosto de 2024. Previamente, Carreño había estado encarcelado entre el 26 de octubre de 2020 y el 18 de octubre del 2023.Julio Balza (periodista, miembro del equipo de prensa de Vente Venezuela). Fue fue interceptado por sujetos encapuchados en Caracas el 9 de enero. La excarcelación fue confirmada por su padre.Nakarit Ramos (periodista): detenidos el 8 de abril de 2025 por un reportaje para Impacto Venezuela sobre un aumento de robos en Caracas. Ella estaba recluida en el InofGianni González (asistente de cámara). Es esposo de Nakarit Ramos. Fueron detenidos en simultáneo el 8 de abril de 2025. Fue trasladado a El Rodeo II.Ismael Gabriel González, mejor conocido como «Gabito» (periodista). Fue apresado el 17 de junio de 2024, en el contexto de la campaña para las presidenciales. Es miembro del equipo de prensa de Vente Venezuela. Estaba en la cárcel de Yare II.Carlos Julio Rojas (periodista y dirigente comunitario en La Candelaria). Estuvo preso desde el 15 de abril de 2024. El Sntp confirmó que su esposa está junto a él.Nicmer Evans (periodista y director de Punto de Corte). Estuvo en El Helicoide desde el 13 de diciembre de 2025 cuando agentes del Sebin llegaron a su vivienda a solicitarle una entrevista a la que él decidió de forma voluntaria, tras lo cual su familia denunció «desaparición forzada».Luis López (periodista). Estuvo preso desde el 14 de junio de 2024, cuando fue interceptado mientras se dirigía a cubrir una protesta en La Guaira.Mario Chávez Cohen (periodista y miembro de Partido Centro Democrático). Fue detenido desde el 6 de mayo de 2025, cunado agentes irrumpieron en su casa en Carabobo.Carlos Lesma (locutor y reportero gráfico). Estuvo encarcelado desde el 9 de octubre de 2025 en el retén de San Antonio, en Nueva Esparta, por un mensaje en redes sociales que decía «bienvenidos los barcos gringos».Ángel Godoy (articulista e ingeniero). Fue arrestado el 8 de enero de 2025 en Los Teques, estado Miranda. Familiares denunciaron «desaparición forzada» y posteriormente confirmaron que estuvo en El Helicoide y en Yare II.Omario Castellanos (estudiante de Comunicación Social y reportero de Soy Larense). Fue arrestado el 25 de octubre de 2025. El joven sufre de insuficiencia venosa, un cuadro que se agravó durante la detención.Yorbin García (reportero gráfico). Fue arrestado el 18 de octubre de 2025 en Isnotú, estado Trujillo, en el contexto de la canonización de JoséGregorio Hernández. El reportero estaba grabado testimonios ciudadanos y se negó a entregarle su herramienta de trabajo (su teléfono) a efectivos policiales, que lo subieron a una patrulla y lo mantuvieron privado de libertad en la sede del Sebin en Valera.La lista más reciente del Sntp sobre la cantidad de comunicadores sociales presos en Venezuela contabilizaba 24, con fecha de corte al pasado 9 de enero.Por consiguiente, restarían 5 excarcelaciones para que esta lista llegue a cero.Entre los periodistas que aún no han sido excarcelados se encuentra Juan Pablo Guanipa, quien es más conocido en el país por su actividad política.El Foro Penal y el Colegio Nacional de Periodistas también han verificado algunas de estas excarcelaciones.