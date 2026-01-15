Varias organizaciones convocan al "twitazo" #VenezuelaSiTrumpNo

Un "twitazo" nacional y con acompañamiento internacional está siendo convocado por un conjunto de organizaciones que se identifican como de oposición de izquierda al gobierno venezolano y que mantienen una postura antiimperialista, anti intervencionista y contraria a la pretendida "tutela" de Trump sobre Venezuela.

Estas organizaciones se agrupan en su mayor parte en el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, y están convocando a un "twitazo" para esta noche a las 7 pm (jueves, 15/01/2026) con la etiqueta #VenezuelaSiTrumpNo Diversas corrientes, movimientos o partidos se han sumado al llamado.

Se trata de organizaciones que venían cuestionando fuertemente las políticas sostenidas por el gobierno de Maduro y que ahora también cuestionan al que encabeza Delcy Rodríguez, después de la intervención estadounidense, en colaboración con la tutela y la agenda impuesta por Trump y los EEUU.

Las formaciones políticas promotoras del "twitazo" han venido actuando en unidad de acción por la liberación de los trabajadores presos en represalia por su lucha socio-laboral y de los presos por motivos políticos. También han exigido juntas un aumento salarial al nivel del costo de la canasta básica, como lo estipula la Constitución (Art. 91). Se han movilizado en protestas contra la corrupción, por libertades democráticas y también en solidaridad con el pueblo palestino de Gaza contra el genocidio cometido por Israel y apoyado por Trump.

Entre las organizaciones que promueven esta actividad unitaria están las que forman parte del Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo, como el PPT-APR (dirigido por Rafaél Uzcátegui), el PCV (Dignidad), Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad (PSL), Revolución Comunista. También promueven esta expresión en las redes sociales la Liga de Trabajadores Socialistas (LTS), el Bloque Histórico Popular y el Movimiento Popular Alternativo (MPA), que aparecen en el afiche. Igualmente, aunque no aparece en el "flayer", estará participando la Unidad Socialista de Trabajadores (UST).