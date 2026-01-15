Delcy Rodríguez tras conversación telefónica con Trump: Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles un contacto telefónico con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

Rodríguez informó a través de su canal de Telegram que ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica descrita como "larga, productiva y cortés".



La presidenta encargada destacó que el intercambio se desarrolló bajo un marco de "respeto mutuo", enfocándose en la construcción de una agenda de trabajo bilateral orientada al beneficio de ambas naciones. Durante la llamada, se abordaron diversos asuntos pendientes entre ambos gobiernos.

"Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos", señaló Rodríguez.