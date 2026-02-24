¿Bajo custodia? Reportan presunta detención de Alex Saab en Caracas en medio de un hermetismo total

En un giro que ha captado la atención de las principales agencias internacionales, la figura de Alex Saab vuelve a estar en el epicentro de la noticia tras reportes que sugieren un cambio drástico en su situación dentro de Venezuela. Este movimiento, caracterizado por un profundo hermetismo, ha tenido su primera réplica visible en la estructura del Ejecutivo con el desplazamiento de su entorno más cercano.

El foco sobre Alex Saab: ¿Operación conjunta?

Diversas fuentes de inteligencia y medios de comunicación, entre ellos Reuters y Caracol Radio, han informado sobre una presunta detención de Saab en Caracas durante la madrugada de este martes. Los reportes indican que la operación habría sido ejecutada por efectivos del SEBIN, posiblemente en coordinación con agencias estadounidenses como el FBI. Aunque el paradero exacto de Saab se maneja con reserva de Estado, medios como Infobae y NTN24 coinciden en que este evento representa un punto de quiebre tras su regreso al país en 2023.

Camilla Fabri: La primera consecuencia administrativa

Como respuesta inmediata a este nuevo escenario, la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, formalizó la remoción de Camilla Fabri de Saab de su cargo como Viceministra de Comunicación Internacional. La noticia, reseñada por El Pitazo y El Estímulo, marca el desplazamiento de Fabri de la primera línea de la diplomacia venezolana, donde había liderado esfuerzos como la Gran Misión Vuelta a la Patria. Su relevo por Rander Peña subraya una reconfiguración de lealtades en el seno de la Cancillería.

Implicaciones de un reordenamiento estratégico

Este escenario plantea interrogantes sobre la dirección de la política exterior y la seguridad interna. Lo que medios como EL PAÍS describen como un posible "ocaso" de la influencia de Saab, podría ser la pieza central de una negociación mayor o una reestructuración de la arquitectura financiera y logística del Estado. Al parecer la simultaneidad de la detención reportada y la destitución oficial de su esposa evidencia que el tablero de poder en Caracas está en pleno proceso de transformación.