Vicepresidente Sectorial Diosdado Cabello conmemoró séptimo aniversario de la Batalla de los Puentes en Táchira

23 de febrero de 2026.-El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, lideró este lunes, el acto de conmemoración del séptimo aniversario de la Batalla de los Puentes desde el estado Táchira, en compañía del gobernador de la entidad, Freddy Bernal, Informó Prensa Mpprijp.

Durante la actividad, expresó su reconocimiento al pueblo venezolano por su participación en la gesta histórica. "Gracias a este pueblo valiente que se plantó en la calle, por eso no pudieron entrar. Mi reconocimiento es al pueblo venezolano que jamás se ha rendido".

Movilización popular y reconocimientos

La jornada incluyó una movilización en perfecta fusión popular, militar y policial, al recordar la derrota de los planes conspirativos de sectores de la ultraderecha en el territorio.

Cabe destacar la entrega de condecoraciones a un grupo de personas que participaron en la Batalla de los Puentes. Se trata de guerreros y guerreras que expusieron sus vidas para hacer ver la verdad, hombres y mujeres de valor que hicieron frente a algo planificado y difundido por las redes sociales.

El también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, enfatizó la importancia de fortalecer la unión popular, militar y policial. En este sentido, señaló que siete años después se puede afirmar que Venezuela tiene patria gracias a lo ocurrido el 23 de febrero de ese año. "Nos movió el espíritu libertador y el amor por la patria", agregó.

Finalmente, Cabello Rondón reiteró que, “la Revolución Bolivariana es la única garantía de paz en el territorio venezolano”.