Cicpc desmiente la detención de 30 funcionarios por "negarse a adulterar pruebas" vinculadas a operaciones militares

24-02-36.-El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó este lunes que la presunta detención de 30 funcionarios de la institución es «totalmente falsa».«Se informa a la colectividad que la información que circula a través de diversas plataformas digitales y mensajería instantánea sobre la detención de 30 funcionarios del Cicpc es totalmente falsa. No existe ningún procedimiento que involucre la detención de tal cantidad de funcionarios», señaló la autoridad.El comunicado añade que los ciudadanos deben «no replicar» contenidos de dudosa procedencia y verificar cualquier información mediante los canales oficiales del organismo, ya que este tipo de rumores buscan “generar desestabilización y empañar la imagen de nuestra institución”.Contexto del casoEn días recientes, circuló información sobre la supuesta detención de funcionarios del Cicpc en El Rodeo I, acusados de «negarse a adulterar pruebas durante investigaciones vinculadas a operaciones militares».Según medios de comunicación, las familias de los funcionarios habrían denunciado que los arrestos ocurrieron el 23 de enero y exigieron información sobre el estatus legal, las condiciones de reclusión y el debido proceso.Entre los supuestos detenidos se mencionó al inspector jefe Joharlyn Enrique Luzardo, el comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes y el inspector Álvaro Roger Valladares Eslava, todos del Departamento de Fotografía Forense.Los rumores se dan tras la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero, que contempla casos entre 1999 y 2026, aunque excluye arrestos relacionados con operaciones militares y ciertos periodos políticos específicos.