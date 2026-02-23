El Salvador: Artista Venezolano Oscar Olivares crea mural de una "Mona Lisa LatinoAmericana" en un edificio de apartamentos

La última creación del artista venezolano Oscar Olivares es un mural de una 'Mona Lisa latinoamericana' en un edificio de apartamentos en el barrio Zacamil en Mejicanos, El Salvador.

Llámalo un Renacimiento del reciclaje.

23 de febrero de 2026.- Un enorme mural hecho con tapas de botellas de plástico representa la versión latinoamericana de la famosa Mona Lisa, adornando un modesto edificio de apartamentos en un barrio obrero a las afueras de la capital de El Salvador, en lugar de las paredes del Louvre, informó AFP.

Con un arcoíris de colores y tapas de varios tamaños, la última instalación del artista venezolano Oscar Olivares mide 13 metros de altura y se inspira en el maestro renacentista Leonardo da Vinci, así como en las pinturas puntillistas del artista francés Paul Signac.

"Quería retratar una Mona Lisa latinoamericana", declaró Olivares a la AFP.

El mural se encuentra en Zacamil, en el suburbio de Mejicanos, en San Salvador, una zona que alguna vez estuvo controlada por pandillas violentas, cuya actividad se ha visto frenada por la controvertida ofensiva del presidente Nayib Bukele.

"La Mona Lisa es una mujer común y corriente, un ícono del Renacimiento italiano", y ahora "vivimos un nuevo Renacimiento, tanto en El Salvador como en el mundo", dijo Olivares.

Terminada en tres semanas, la composición está hecha con más de 100,000 tapas de botellas recicladas, después de que los residentes locales las recolectaran, lavaran y clasificaran durante varios meses.

En lugar de la paleta apagada de la campiña italiana, Olivares reemplazó el fondo pastoral de da Vinci con brillantes representaciones de casas, una montaña azul intenso y un cielo colorido en damero.

Y no sería la Mona Lisa sin su mirada penetrante y esa sonrisa siempre esquiva, esta vez reflejada en un rostro bronceado, representado con tapas rojas, naranjas y amarillas. Sus joyas, su peinado y su colorido vestido evocan la gracia de una mujer latina moderna.

Olivares ha creado murales con tapas de plástico en Venezuela, México, Arabia Saudita, Francia e Italia, y ha encontrado uso para más de dos millones de tapas en más de dos docenas de murales.

Espera que su obra ofrezca al público una visión completamente diferente de los residuos plásticos.