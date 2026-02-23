El ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue arrestado en Londres

Puntos

23 de febrero de 2026.-La policía de Londres arrestó el lunes a Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos, quien ha estado bajo investigación por su relación con el conocido delincuente sexual Jeffrey Epstein, La Policía Metropolitana de Londres informó que Lord Mandelson, de 72 años, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, los mismos motivos por los que otros policías británicos arrestaron y detuvieron brevemente la semana pasada a Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe y amigo de Epstein desde hace mucho tiempo, informó CNBC.com.

La policía no identificó a Mandelson por su nombre, como es habitual en Gran Bretaña, pero el lunes se publicaron fotos de él siendo sacado de su casa. Se sabía que la policía estaba investigando si filtró información sensible del mercado a Epstein cuando era ministro durante la crisis financiera mundial de 2009 y 2010.

Mandelson, quien fue despedido en septiembre por orden del primer ministro británico Keir Starmer tras las revelaciones sobre sus tratos con Epstein, ha negado previamente cualquier irregularidad.

“Fue arrestado en un domicilio de Camden... y trasladado a una comisaría de policía de Londres para ser interrogado”, declaró la Policía Metropolitana en un comunicado. “Esto se produce tras las órdenes de registro emitidas en dos domicilios en la zona de Wiltshire y Camden”, declaró la policía.

“No podemos proporcionar más información en este momento para no perjudicar la integridad de la investigación”. Mandelson renunció a su cargo en la Cámara de los Lores a principios de febrero, pero conservó su título de lord.

En un comunicado, declaró: “Quiero decir alto y claro que me equivoqué al creerle [a Epstein] tras su condena [en 2008] y al continuar mi relación con él después”.