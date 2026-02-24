Gaceta Oficial 43.314 martes 10 de febrero 2026

Gaceta Oficial 43314, martes 10 febrero 2026.

Official Gazette 43314, Tuesday, February 10, 2026

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5249, que nombra a Aurelix Johana Salcedo Médina, como Presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad; y se nombra a Carolina Rojas Hernández, como Presidenta de la Fundación MISIÓN JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, adscritas al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Decreto 5250, que nombra a Anmy Ivonett Pérez González, como Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO EXTERIOR

Resolución que constituye la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular de Comercio Exterior, con carácter permanente; estará integrada por las ciudadanas que en ella se indican, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia que aprueba la estación en el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, de Puerto Ordaz estado Bolívar, de conformidad con las Especificaciones Operacionales otorgadas a la Sociedad Mercantil SERVICIOS AUXILIARES DE AVIACIÓN VEN WAS INTERNACIONAL, S.A., según las estipulaciones y términos que en ella se establecen.

Providencia que renueva el Certificado de Operaciones de Seguridad de la Aviación Civil a la Sociedad Mercantil GEO GROUND SERVICES, C.A., de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se establecen.

Providencia que otorga el Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil ALMACENADORA MARALY, C.A., según las estipulaciones y términos que en ella se establecen.

Providencia que renueva el Certificado de Funcionamiento como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) a la Sociedad Mercantil FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP, C.A., con base a las condiciones, limitaciones y en los términos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS

HIDROVEN

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN), celebrada el día jueves veintinueve (29) de enero del año 2026.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Resolución que designa a María Francis Colmenares Duarte, como Directora General de Formación e Investigación para la Igualdad de Género y No Discriminación, en calidad de Encargada, adscrita al Viceministerio de Igualdad de Género y No Discriminación, del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

Resolución que constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, y estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan, como Miembros Principales y Suplentes.

INAMUJER

Providencia que constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones Públicas del Instituto Nacional de la Mujer; y estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.