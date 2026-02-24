México bajo fuego: La caída de "El Mencho" detona una guerra de capas profundas y de gobernanza criminal

CIUDAD DE MÉXICO – La confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una ola de violencia sin precedentes. Este martes, los informes de seguridad indican que la cifra de fallecidos ha superado las 70 víctimas en menos de 48 horas de enfrentamientos ininterrumpidos en 20 estados del país.

1. El costo de la ofensiva: Bajas militares y civiles

Tras la caída del capo a manos de fuerzas especiales, el CJNG inició una contraofensiva con narcobloqueos y ataques coordinados. Entre los fallecidos se reportan 25 efectivos de la Guardia Nacional emboscados en Michoacán y Colima. En ciudades como Guadalajara y Zapopan, el uso de drones artillados y vehículos blindados ("monstruos") ha paralizado la actividad escolar y comercial, mientras el conteo de cadáveres sigue en ascenso tras los tiroteos matutinos.

2. Fractura interna y avance de grupos rivales

Se confirman al menos 74 fallecidos en operativos y ataques de represalia en diversos estados de México. El Ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida, principalmente en el estado de Jalisco. El resto de las víctimas incluyen presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), funcionarios locales y civiles atrapados en el fuego cruzado.

La violencia y los narcobloqueos han impactado a 20 de los 32 estados del país, destacando Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

El gobierno ha desplegado a 10,000 militares adicionales para intentar contener la ola de violencia y monitorear la posible reestructuración interna del cartel tras la muerte de su líder y de su principal operador financiero, Héctor Raúl Luna, apodado "El Tuli", quien era el operador financiero y logístico de mayor jerarquía dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Era el encargado de "limpiar" el dinero y garantizar que los sueldos y la logística de guerra (el Narco-Welfare) llegaran a las comunidades.

Los reportes de hoy, 24 de febrero de 2026, indican que "El Tuli" fue neutralizado o capturado en una operación quirúrgica casi simultánea al abatimiento de "El Mencho". Si "El Mencho" era el brazo armado y el símbolo, "El Tuli" era el cerebro económico. Al caer ambos, la estructura de Gobernanza Criminal se queda sin cabeza y sin caja chica. Esto explica por qué la violencia es tan desesperada: las facciones están peleando por los libros contables y las rutas que él controlaba.

La caída de "El Tuli" es lo que realmente genera el pánico en la base social, porque él era quien firmaba los "cheques" de la delincuencia social. Sin él, el sistema de bienestar del cartel entra en quiebra técnica.

Hasta ahora la situación sigue siendo crítica, con estados que mantienen la suspensión de clases y la Embajada de EE. UU. emitiendo alertas de refugio para sus ciudadanos.

La Estructura de la "Gobernanza Criminal"

Para comprender la magnitud de este estallido, es necesario analizar las capas sociales que sostienen estas estructuras bajo el concepto de Gobernanza Criminal:

El "Narco-Welfare" (Bienestar Criminal): En regiones con ausencia del Estado, el cartel opera como un sistema de bienestar paralelo. Mediante el financiamiento de infraestructura (clínicas, caminos) y el reparto de insumos básicos, el crimen organizado ha construido una lealtad basada en la sustitución de las funciones públicas.

Dependencia Estructural: La economía de miles de familias depende directamente de este mercado para su supervivencia. En zonas de producción, la droga funciona como el "sueldo base" de la comunidad; cuando cae el líder, no solo cae un criminal, sino que colapsa la estabilidad económica local, lo que dispara la violencia defensiva.

El Escudo Humano Sociológico: La defensa de estas estructuras por parte de la población civil (mujeres y niños enfrentando convoyes militares) responde a una "compensación perversa". La comunidad protege al delincuente porque este garantiza la medicina, el crédito social o el sustento que el sistema formal no provee.

La Tragedia del Relevo: Los muertos reportados hoy no son exclusivamente sicarios; el conflicto arrastra a personas atrapadas en este sistema que intentan defender sus medios de vida frente a la inestabilidad que genera una historia de abandono a las políticas sociales de la nación mexicana.