Fiscal: Sistema de Justicia revisa casos tras promulgación de la Ley de Amnistía

23 de febrero de 2026.- El Poder Judicial inició una jornada ininterrumpida de revisión de expedientes para otorgar libertades bajo los parámetros de la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.



El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) coordinan esta labor junto a la Comisión de Seguimiento parlamentaria.



​​La medida evalúa quiénes optan al beneficio jurídico, excluyendo taxativamente delitos de homicidio, crímenes de lesa humanidad, corrupción y narcotráfico.



Durante el fin de semana, una mesa técnica de alto nivel operó desde la Fiscalía para agilizar los procesos vinculados, principalmente, a los sucesos del 28 de julio de 2024.



​Saab, durante una entrevista al canal del Estado, destacó que este esfuerzo da continuidad a las políticas de clemencia impulsadas por el presidente Nicolás Maduro. La ejecución de estas medidas fue agilizada tras el anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez; actualmente, los órganos de seguridad validan la información técnica de cada caso para consolidar la paz social.



​Cooperación penal con Estados Unidos



​En el plano internacional, el fiscal general adelantó que Venezuela mantiene relaciones bilaterales directas con los Estados Unidos bajo el principio de soberanía.



Aclaró que estos acercamientos forman parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz y no obedecen a instrucciones externas ni tutelas extranjeras.



​Saab detalló que, llegado el momento, habrá una cooperación penal internacional entre la Fiscalía venezolana y la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi. Este diálogo busca evaluar la realidad del país y avanzar hacia el levantamiento definitivo de las medidas coercitivas unilaterales este mismo año.

​Hacia el cese definitivo de las sanciones



​El fiscal Tarek William Saab afirmó que uno de los acontecimientos más importantes tras la ejecución de la Ley de Amnistía y el desarrollo de los diálogos con EEUU debe ser el cese de las medidas coercitivas unilaterales.



Ratificó que este proceso de estabilidad es un esfuerzo propio de las instituciones venezolanas para sanar el daño causado por el bloqueo.



​Soberanía jurisdiccional y lucha anticorrupción



​Respecto a la trama PDVSA-Cripto, el titular del Ministerio Público ratificó que los responsables permanecen bajo custodia en territorio venezolano.



Desmintió versiones sobre una presunta tutela extranjera y enfatizó que estos ciudadanos están a derecho en el país, enfrentando una política de tolerancia cero contra la corrupción.



​Finalmente, Saab recordó que quienes se encuentren en el exterior y deseen acogerse a la Ley de Amnistía deberán adecuarse a la legalidad nacional y ponerse a derecho ante las instituciones competentes.

