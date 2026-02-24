Familiares desmienten remodelación de El Helicoide: dicen que aún hay 70 presos políticos

24-02-26.-Andreína Baduel informó que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela ha sostenido reuniones recientes con oficiales de derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos, quienes —según afirmó— se mantienen atentos a las denuncias sobre excarcelaciones con restricciones y la situación de los presos políticos en el país



Mientras el Ministerio de Comunicación anunció el inicio de la remodelación de El Helicoide, uno de los principales centros de torturas del país, para convertirlo en un centro social, deportivo y cultural, familiares de presos políticos desmintieron que se hayan iniciado trabajos en el recinto y aseguraron que en sus instalaciones aún permanecen 70 detenidos.



La activista Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), afirmó que el anuncio oficial no se corresponde con la realidad.



«En El Helicoide quedan 70 presos políticos. Significa que están mintiendo una vez más. No se ha iniciado tal proceso», sostuvo.



El Ministerio de Comunicación e Información informó este lunes 23 de febrero, a través de su cuenta en X, que el Ministerio de Obras Públicas había comenzado trabajos de «recuperación de la infraestructura» del recinto. Según el anuncio, el lugar será transformado en un centro social para la familia policial y las comunidades aledañas.



Baduel cuestionó además el destino que se pretende dar al edificio, señalado por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales centros de tortura del país.



«Un lugar que encierra tanto dolor y tanta tortura no puede ser un centro de recreación. Lucharemos para que ese sea un museo histórico de lo que no tiene que repetirse nunca más en Venezuela», dijo la hermana de Josnars Baduel, quien permanece recluido en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.



La dirigente ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), donde también informó que, aunque no han sostenido reuniones con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, sí han mantenido encuentros con oficiales de derechos humanos de la Embajada de EEUU.



«Incluso en la última semana hemos tenido dos reuniones con ellos, quienes están muy alertas y vigilantes a todas las denuncias que están haciendo las víctimas», afirmó. A su juicio, la administración estadounidense está al tanto de que «el régimen venezolano sigue revictimizando y burlándose de las víctimas».



Excarcelaciones con restricciones



El anuncio sobre la recuperación de El Helicoide ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía y que se inició a principios del mes de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, prometió un «número importante» de liberaciones de presos políticos.



El activista de derechos humanos Diego Casanova denunció que no todas las liberaciones recientes han sido con libertad plena. «Hemos tenido información de que algunas personas han salido con libertad plena y otras con medidas restrictivas», señaló, al tiempo que indicó que desconocen los criterios aplicados en esos casos.



Casanova explicó que su organización ha verificado al menos 29 excarcelaciones en los últimos días en centros de reclusión como El Rodeo, Yare, El Helicoide y El Valle. Sin embargo, cuestionó que la amnistía excluya a un grupo de detenidos.



«Es una ley excluyente, que no responde a los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que tienen las víctimas», sostuvo. Agregó que el Estado puede ordenar la liberación total de las personas detenidas por razones políticas sin necesidad de una norma.



Los familiares de los presos políticos comenzaron el proceso para solicitar la amnistía para sus familiares. Andreina Baduel dijo que hasta el momento no tienen contabilizados cuántos familiares han acudido a los tribunales para comenzar el proceso; pero recordó que la mayoría de los detenidos por motivos políticos no tiene defensa privada sino «defensa pública impuesta» y recordó que eso también ha hecho que se retarde este proceso.



Los representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela afirmaron que continuarán denunciando las condiciones de reclusión y exigiendo libertad plena para todos los detenidos.



De acuerdo con datos de la organización, en el país aún permanecen aproximadamente 900 personas presas por razones políticas. Las autoirdades habían dicho, antes de la aprobación de la Ley de Amnistía, que más de 800 personas habían sido excarceladas, pero las ONG solo habían podido confirmar menos de la mitad de esa cantidad.

