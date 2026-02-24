SNTP denunció cierre de emisora Urbana 94.3 FM, ubicada en Guatire

24-02-26.-Este lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerraron la emisora Urbana 94.3 FM, ubicada en Guatire, estado Miranda.El hecho ocurrió el pasado viernes 20 de febrero.“La medida incluyó el cese de las transmisiones y la incautación de la totalidad de los equipos de transmisión, dejando fuera del aire una señal con 16 años de trayectoria ininterrumpida”, expuso el SNTP en su cuenta de X.El ente gremial expuso que el hecho se traduce en una vulneración al derecho colectivo de acceso a la información y a la vez deja sin empleo a un grupo de 23 trabajadores.A través de un comunicado, Julio César Vivas, director de la estación prometió que buscarán alternativas para continuar reafirmando su compromiso con la información y la cultura.