Reajuste en la Cancillería: Camilla Fabri de Saab fuera del Viceministerio de Comunicación Internacional

CARACAS – En un movimiento que sacude el tablero diplomático y político del país, la administración de Delcy Rodríguez anunció este lunes 23 de febrero la remoción de Camilla Fabri de Saab de su cargo como Viceministra de Comunicación Internacional.

La decisión, comunicada a través de las plataformas oficiales de la Vicepresidencia, marca el fin de la gestión de Fabri al frente de este despacho estratégico de la Cancillería. En su lugar, ha sido designado Rander Peña, quien asume la responsabilidad de liderar la narrativa exterior del Estado venezolano.

Un desplazamiento estratégico

La salida de Fabri no es un cambio menor. Como esposa del empresario Alex Saab, Fabri se había convertido en una figura de alto perfil, no solo en la diplomacia, sino como símbolo de la resistencia institucional en torno a la figura de su esposo. Su gestión estuvo marcada por la coordinación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, recibiendo apenas el pasado viernes a un grupo de venezolanos repatriados.

Analistas sugieren que este relevo forma parte de una reestructuración profunda impulsada por Rodríguez para consolidar un nuevo anillo de confianza en áreas sensibles del Ejecutivo. La salida se produce en un contexto de altísima complejidad política, tras los eventos de enero que alteraron la cúpula del poder tradicional en Miraflores.

El nuevo rostro de la comunicación

Rander Peña, quien ya contaba con trayectoria dentro del aparato comunicacional y el PSUV, recibe el testigo con la misión declarada de "llevar la verdad de Venezuela ante los pueblos". Mientras tanto, la breve nota oficial agradeció a Fabri por su desempeño, cerrando así un capítulo que unía estrechamente el destino de la familia Saab con el organigrama directo del Estado.