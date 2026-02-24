Colombia descarta importar gas venezolano por falta de licencia de EEUU

Credito: Web

24 de febrero de 2026.- El gobierno colombiano desistió de importar gas natural desde Venezuela a través de Ecopetrol, debido a la necesidad de una licencia por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac). Así lo anunció este domingo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, en declaraciones a la prensa.



«Infortunadamente, no podrá ser a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción, porque lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos», explicó el funcionario. Palma agregó que tramitar una nueva autorización resultaría «complejo y demorado», y que la prioridad del gobierno del presidente Gustavo Petro es actuar con rapidez para evitar desabastecimiento o impactos mayores en el mercado interno.



El anuncio contradice las expectativas generadas apenas días atrás, cuando el propio Palma sostuvo una reunión en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que acordaron avanzar en la comercialización de gas y en mejoras de la infraestructura energética binacional.



«No podrá ser a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción», reiteró el ministro, al tiempo que informó que se evalúa la importación de gas licuado de petróleo (GLP) como medida adicional para cubrir la demanda. «Queremos ser prácticos, queremos ser pragmáticos. Esa fue la conclusión a la que llegamos ayer con la señora presidenta encargada de Venezuela: de la manera más rápida y más económica poder traer gas natural«, agregó.



La posibilidad de un acuerdo de importación de gas contemplaba también la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, una infraestructura de 224 kilómetros que requiere inversiones significativas y trabajos de reconstrucción en varios tramos. Sin embargo, el obstáculo regulatorio con Estados Unidos y la urgencia de abastecer el mercado colombiano han llevado al gobierno a explorar rutas alternativas que no dependan de autorizaciones externas.