LATAM Airlines Colombia reinicia oficialmente vuelos a Caracas

y confirma vuelo diario desde el 1 de abril

LATAM Airlines Colombia retoma este 23 de febrero sus vuelos entre Bogotá y Caracas y consolida su apuesta por Venezuela con una operación diaria a partir de abril.

El Grupo LATAM fortalece la conectividad comercial con la reactivación de la operación carguera desde Brasil.

Caracas, 23 de febrero de 2025. LATAM Airlines Colombia reinició hoy su operación aérea entre Bogotá y Caracas, marcando el comienzo de una nueva etapa de conectividad entre Colombia y Venezuela. La aerolínea operará inicialmente cuatro (4) vuelos semanales —los lunes, miércoles, viernes y domingo— y a partir del 1 de abril incrementará su operación a un vuelo diario, reafirmando su compromiso de crecimiento sostenido en el mercado venezolano.

La confirmación de la frecuencia diaria representa un paso estratégico en la consolidación de la ruta, garantizando una oferta estable y competitiva que responde a la creciente demanda de conectividad entre ambos países.

"Hoy no solo estamos retomando una ruta, estamos reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con Venezuela. La operación diaria a partir de abril demuestra nuestra confianza en la recuperación del mercado y en el papel que cumple la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social de la región", señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

Los vuelos ya se encuentran disponibles para la venta en todos los canales de LATAM y por medio de agencias de viaje. Asimismo, los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje con la compañía a finales de 2025 podrán programarse en vuelos sin cobros adicionales.

Con esta reactivación, los pasajeros que viajen desde y hacia Caracas podrán conectarse vía Bogotá con la red doméstica de LATAM en Colombia —que incluye 23 destinos— y con más de 140 destinos internacionales en Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía operados por las aerolíneas del Grupo LATAM. De esta manera, Bogotá se consolida como un hub estratégico que amplía significativamente las opciones de conectividad de Venezuela con el mundo.

Conectividad que también impulsa el comercio regional