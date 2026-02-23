México recolecta 200 toneladas de ayuda para Cuba en campaña de solidaridad

Solidaridad con Cuba desde México

23 de febrero de 2026.- La emblemática plaza del Zócalo en Ciudad de México se iluminó con los colores de la bandera cubana, culminando una jornada histórica de acopio de ayuda humanitaria para Cuba. La iniciativa, organizada por el movimiento «Va por Cuba» y la Asociación de Cubanos Residentes en México, congregó a decenas de organizaciones sociales, escuelas, sindicatos y universidades.



La masiva campaña culminó este lunes 23 de febrero con la recolección de más de 200 toneladas de alimentos e insumos para Cuba, denunciando el bloqueo estadounidense. La iniciativa, que comenzó el 14 de febrero, visibilizó la profunda solidaridad y humanismo del pueblo mexicano».



El respaldo del Gobierno de México, el gobierno capitalino y la Secretaría de Marina fue crucial para asegurar la logística necesaria. Durante la jornada final de la acción, la activista Olivia Garza, también vicepresidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, destacó la importancia de poner de manifiesto el «criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero y ahora petrolero contra el pueblo» de la nación caribeña.



Garza denunció que «Estados Unidos, que constantemente se siente el paladín de la libertad y la democracia, está violando los derechos humanos de todo un pueblo».



La carga acopiada, crucial para mitigar los efectos del asfixiante bloqueo, será enviada con el apoyo logístico de la Secretaría de Marina hasta el puerto de Veracruz, desde donde partirá rumbo a la isla. Voluntarios trabajaron incansablemente en la descarga, clasificación y empaquetado de productos básicos, entre los suministros de primera necesidad recolectados se encuentran latas de atún, aceite y medicamentos, entre otros.



Además de las donaciones en especie, ciudadanos también contribuyeron a través de cuentas voluntarias habilitadas para la campaña.



El embajador de Cuba en Ciudad de México, Eugenio Martínez, subrayó el cariño, la humanidad y la hermandad con Cuba expresada por los mexicanos durante estos días de campaña. El diplomático manifestó que los ciudadanos «identificaron rápidamente que había una injusticia, un crimen y salieron de sus casas personas mayores, de muy lejos, en todo el país, desafiaron obstáculos que impone la geografía y la economía para venir aquí y hacer un pequeño o muy gran aporte a Cuba».



Ante miembros de las organizaciones convocantes y otras que apoyaron la iniciativa, el embajador aseguró que «todo es necesario y todo llegará al pueblo» cubano. Martínez sostuvo que la movilización demostró «que la resistencia es el futuro, es la opción de los pueblos contra la dominación del imperialismo, que no importa la fuerza, no importa el poderío militar, no importa el dominio que tienen de los medios de comunicación».



El diplomático afirmó que «los pueblos resisten y vencen, y Cuba es el ejemplo», reiterando que el aporte de las personas solidarias da aliento y estimula, y subrayó que «sabemos que no estamos solos». Agregó que «hoy brillará la bandera de la estrella solitaria ahí, en una demostración más de generosidad del Gobierno de la ciudad, de las autoridades mexicanas, que reconocen en Cuba a un pueblo noble que ama a México», en alusión a una iniciativa que mostró la enseña de la isla en edificaciones del Zócalo.



Por su parte, la segunda jefa de la Misión, embajadora Johana Tablada, transmitió la gratitud del pueblo cubano por la campaña de acopio de víveres, denominada «De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo», convocada por la Asociación y Va por Cuba. Hizo un llamado a los presentes a continuar la lucha y agradeció igualmente al Gobierno de México, que «desde el primer día ha sido de las pocas voces en el mundo que alto y claro le han llamado al abuso por su nombre».



La campaña tuvo lugar en un contexto marcado por la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a países que suministren petróleo a la mayor de las Antillas, otra vuelta de tuerca en el bloqueo aplicado por Washington durante más de seis décadas.