(VIDEO) PDVSA fue el corazón del ataque a la economía venezolana, expresó William Castillo, por Globovisión

El bloqueo es real y sus efectos siguen presentes

Credito: Globovisión- Análisis Situacional

Domingo, 22 de febrero de 2026.- En una entrevista realizada por Oscar Schemel en su espacio, Análisis Situacional de Globovisión a William Castillo, viceministro de Política Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, que invitamos a ver y analizar detenidamente a nuestros aporreadores y aporreadoras, donde se hace una revisión exhaustiva y detallada de todo el proceso de debilitamiento de nuestra economía, al cual fue sometida la República Bolivariana de Venezuela, nuestra república, a través de las medidas unilaterales y coercitivas adoptadas por los Estados Unidos en nuestra contra.

Mil ochenta y siete medidas (1087) a la fecha de la entrevista, donde Petróleos de Venezuela, PDVSA fue el corazón, el epicentro del ataque a la economía venezolana y que por cierto, jamás mencionan los estadounidenses en sus análisis,en sus comunicaciones públicas oficiales, en este intento de aparente reconciliación, de restablecimiento, de reforzamiento de las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas entre ambos países, Venezuela y Estados Unidos, bajo sus términos, impuestos a trocha y mocha, como si nada hubiese pasado.




Toda la entrevista:









