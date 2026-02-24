Tarek William Saab asegura que El Aissami y Samark López están "capturados en Venezuela"

24-02-26.-El titular del Ministerio Público (MP), Tarek William Saab, aseguró este lunes que Tareck El Aissami y Samark López, detenidos por un caso de presunta corrupción en Pdvsa, están capturados en territorio venezolano.



La información llega luego de que el fin de semana circulara información de la web de ICE (de EEUU) en la que ambos aparecían como «capturados» lo que generó especulaiones sobre si habrían sido llevados territorio estadounidense.



«Están capturados en Venezuela, esas personas, están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la brutal trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto, claro que sí están detenidos en Venezuela», dijo al ser consultado en el programa «A pulso» que transmite el canal del Estado.





