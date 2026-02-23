Alfredo Romero: Hay que dar independencia a los jueces para que el sistema de justicia empiece a funcionar

Director del Foro Penal

Aún hay 600 presos políticos, entre ellos 200 militares excluidos de la Ley de Amnistía

23 de febrero de 2026,-El sistema de justicia venezolano no está funcionando, al contrario, se ha convertido en un aparato para la persecución política, por eso hay que darle independencia a los jueces para que empiece a funcionar, expresó este lunes el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.

Romero fue entrevistado por el periodista Vladimir Villegas, a quien le dijo que no se trata de eliminar a los actuales jueces y fiscales, sino de darles independencia para que prevalezca la convivencia en el país.

"El sistema de justicia venezolano ha funcionado como arma de persecución política y, si sigue funcionando de esa forma, entonces de qué vale una amnistía", se preguntó.

Añadió: "Los jueces venezolanos tienen una gran responsabilidad en cuanto a las detenciones arbitrarias. Si continúan así, se están haciendo más responsables de lo que ya han sido".

De la misma manera, el especialista en derechos humanos fue enfático al reiterar que la Ley de Amnistía "es excluyente, restrictiva, tiene discrecionalidad en cuanto a definir quiénes son los beneficiarios y es discriminatoria".

No obstante, dejó claro que en las actuales circunstancias beneficia a muchos presos políticos, aunque otros queden por fuera.

A su juicio, "es un instrumento muy pequeño que debe conllevar a algo tan importante como la renovación del sistema de justicia y el desmantelamiento del sistema represivo en Venezuela".

Aún hay 600 presos políticos

Durante la entrevista, Romero también dijo que han contabilizado más de 11 mil personas con medidas restrictivas de su libertad en el país y que a todas les debería corresponder la amnistía.

Recordó que todavía quedan 600 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela y, de esa cifra, 200 están asociadas con el sector militar, ya sean funcionarios o familiares, quienes quedan excluidos de la Ley de Amnistía.

PM y juez Afiuni

Sobre los casos de los policías metropolitanos presos y de la jueza María Lourdes Afiuni, comentó que los primeros deberían ser beneficiados con la amnistía, porque no están sentenciados por homicidio intencional, ya que nunca se les probó el asesinato particular de una persona.

Mientras, la jueza Afiuni queda excluida de este beneficio, por cuanto está presa por un supuesto delito de corrupción, lo cual no está tipificado en la recién aprobada norma.

Paracaidistas con medidas preventivas

Romero también mencionó el caso de varias personas que ya tienen más de dos y tres años con medidas preventivas, pero nunca han sido juzgadas ni condenadas, entre ellas seis paracaidistas del Ejército.

Y fue más allá al mencionar al extranjero Nahuel Gallo, a quien no le han permitido una llamada a sus familiares y no se sabe nada de él, mientras que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores gozan de un abogado privado y pueden tener un juicio en una corte estadounidense.