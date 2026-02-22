Asesores y médicos cubanos estarían abandonando Venezuela, según Reuters

Referencial Credito: Web

22-02-26.-Las imposiciones de EE. UU. a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para cortar lazos con Cuba generaron el regreso a la isla de funcionarios de seguridad y médicos que trabajaban para la administración chavista, reveló una investigación de Reuters con base en 11 fuentes cercanas al asunto.



Entre tanto, el ministro de Salud cubano, José Ángel Portal, alertó del riesgo que corren cinco millones de enfermos crónicos por el bloqueo petrolero de Washington.



Asesores de seguridad cubanos han abandonado el país sudamericano, a medida que crecen las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para desmantelar la alianza izquierdista más longeva de América Latina, según informó la agencia Reuters con base en 11 fuentes familiarizadas con el tema.



Cuatro de los testimonios recogidos por la agencia británica apuntan a que Rodríguez ha confiado su protección a guardaespaldas venezolanos, un modelo que rompe con la tradición mantenida por Nicolás Maduro y heredada del fallecido Hugo Chávez, quienes confiaron su seguridad a las fuerzas de élite cubanas.



Donald Trump y su círculo de gobierno han lanzado reiterados comentarios sobre el apoyo en seguridad que ha brindado por años Cuba al chavismo y su influencia en la guardia presidencial en Miraflores, algo que no es ningún secreto, ya que incluso La Habana informó sobre 32 cubanos muertos por el ataque militar estadounidense para secuestrar a Maduro en Caracas.



Los fallecidos trabajaban para el gobierno venezolano, en el marco de un robusto acuerdo de seguridad entre ambas naciones, que comenzó a finales de la década de 2000, en el que agentes de inteligencia cubanos se integraron en las fuerzas armadas y en la unidad de contrainteligencia venezolana (DGCIM).



Tras el reciente remezón ordenado por Delcy Rodríguez, algunos asesores cubanos de DGCIM fueron destituidos, aseguró un exfuncionario de inteligencia venezolano a Reuters.



Aunque la mayoría de los consultados no se pronunció sobre una posible causa para estos movimientos, una fuente cercana al oficialismo venezolano aseguró que el regreso de los cubanos fue ordenado por Rodríguez debido a la presión estadounidense.



Además, profesionales del sector sanitario también han regresado a la isla en las últimas semanas, añadieron dos fuentes.



Al margen de la cooperación en seguridad y defensa entre ambos gobiernos de izquierda, miles de médicos, enfermeras y entrenadores deportivos cubanos trabajaban en Venezuela como parte de los programas de bienestar social iniciados bajo el gobierno de Chávez, conocidos popularmente bajos los nombres de Misiones.



A cambio, Caracas ha proporcionado a la isla caribeña una fuente de petróleo muy necesaria para la estabilidad energética cubana, un grifo que cerró Donald Trump tras la detención de Maduro, con el bloqueo de las exportaciones de crudo venezolano a la isla.



Además, el republicano firmó una orden ejecutiva que contempla un arancel a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

