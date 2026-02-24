Denuncian exclusión de sindicatos en Constituyente Laboral

Referencial Credito: Web

24-02-26.-Jacqueline Richter, abogada especialista en Derecho del Trabajo, denunció que las organizaciones sindicales autónomas de Venezuela no fueron convocadas a la reunión del sábado sobre la Constituyente Laboral impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y reiteró que el salario mínimo vigente es “paupérrimo” frente al dólar.



En sus declaraciones ofrecidas al programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Richter señaló que ninguna de las tres principales centrales sindicales autónomas —Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela) y Confederación General de Trabajadores— estuvieron presentes en el encuentro.



Asimismo, señaló que ni siquiera pudo ver en el video publicado a Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), lo que evidencia que se trata de “una iniciativa de la presidencia y sus asesores”.



Rechazan encuesta de Patria y piden aumento salarial

Advirtió que la encuesta masiva que el Sistema Patria publicará para recabar propuestas carece de validez, pues según convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cualquier reforma laboral debe discutirse con los sindicatos representativos.



La experta destacó que, desde hace más de un año, los gremios han presentado un método aprobado por la OIT para avanzar en un propuesta de salario, pero hasta el momento no se ha logrado un acuerdo.



“El gobierno sigue hablando de aumento de ingresos, no de salario. El movimiento sindical le ha dicho hasta el cansancio que basta de bono, queremos aumento salarial”, declaró.



Recordó que el salario mínimo sigue fijado en 130 bolívares, equivalente a menos de 30 centavos de dólar oficial, lo que impide la reactivación económica y mantiene en precariedad a los trabajadores, incluso en sectores estratégicos como el petrolero, cuyos contratos colectivos vencieron en 2021.



Liberación de dirigentes presos

Richter denunció que actualmente permanecen privados de libertad 11 dirigentes sindicales, entre ellos Daniel Romero y Omar Escalante, presidente de Fetra Carabobo, quien cumple una condena de 30 años, pese a tener 74 años y problemas de salud.



“Creemos que es importante que el gobierno, en los casos que no caen en la amnistía, otorgue un indulto presidencial para lograr una reconciliación nacional”, enfatizó.



Insistió en que el movimiento sindical está dispuesto a dialogar, pero requiere que el gobierno presente propuestas concretas sobre aumentos salariales. Por último, informó que este martes está prevista una nueva reunión en el ministerio sobre este tema.

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-exclusion-de-sindicatos-en-constituyente-laboral/)