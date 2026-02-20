Reportan que el CDI de Curiapo quedó sin médicos cubanos. Habrían recibido instrucciones de desalojo

Vecinos de Curiapo exigiendo atención médica Credito: RFA

20-02-26.-Los habitantes de Curiapo, capital del municipio Antonio Díaz en el estado Delta Amacuro, denunciaron la falta de personal médico en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Eliana Cotua” de la zona, luego de que los médicos de nacionalidad cubana abandonaran la localidad este fin de semana porque presuntamente habrían recibido instrucciones de desalojo de parte de sus representantes en Venezuela.



Esta situación ha provocado una preocupación en los vecinos de esa población fluvial, debido a que varios pacientes se quedaron sin atención médica.



Maribel, vecina de Curiapo, reveló que actualmente el centro de salud se encuentra sin personal médico y hay varios pacientes que dejaron de recibir atención.



“Necesitamos que nuestros médicos regresen, porque estamos bastante escasos de médicos”, dijo.



Alexander Márquez, otro de los vecinos de esa zona, explicó que la salud esa zona del estado Delta Amacuro está bastante abandonada, y ahora se complicó con la salida de los médicos cubanos este fin de semana.



“Necesitamos que nos atiendan con los insumos necesarios para atender a nuestros hermanos waraos llegan día a día con vómito, diarrea y otras enfermedades”, expresó.



Los afectados manifestaron que este centro de salud no solo atendía a las familias de Curiapo, sino que también a las personas que llegaban desde otras comunidades cercanas. Además, solo en la capital del municipio Antonio Díaz, el cual está a cuatro horas vía fluvial desde Tucupita, viven unas 300 familias entre indígenas y criollos.

