Bolívar: ‎UBCH del municipio Caroní continúan encuentros para definir estrategias de trabajo en cada territorio

Parroquia 11 de Abril se unió por la liberación, la paz y la gobernabilidad

Alcalde Yanny Alonzo lideró reunión

24 de enero de 2026.-El enlace estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Yulisbeth García, resaltó la importancia del despliegue permanente y de la consolidación de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) en las 11 parroquias del municipio Caroní, para consolidar una fuerza de acción que continúe la lucha por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores.

Este viernes, integrantes de las UBCH de la parroquia 11 de Abril, se reunieron con el alcalde del municipio Caroní, Yanny Alonzo, a fin de reforzar la trinchera comunitaria como espacio fundamental para consolidar la paz y la gobernabilidad, frente a los ataques de Estados Unidos.

El encuentro que ratifica el llamado de la gobernadora y enlace del PSUV en Bolívar, Yulisbeth García, consolida la lucha de un pueblo que se mantiene desplegado y que ha establecido su voluntad de trabajar en cada territorio por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores.

El objetivo es reafirmar el compromiso de seguir trabajando con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por el bienestar del pueblo y por la soberanía nacional.

‎Resteados con la Patria

Por su parte, el alcalde de Caroní, Yanny Alonzo, aseguró que a 68 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, siguen en la lucha por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores.

Aseguró que continuarán trabajando de la mano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien ratificó su apoyo, "aquí están sus UBCH, listas y dispuestas a seguir luchando por la paz, la liberación y la gobernabilidad".

‎Alonzo explicó que debatieron y generaron propuestas concretas en pro de las comunidades. Dijo que la jornada demostró la fuerza organizativa del pueblo chavista, resteado con la revolución, con su líder Nicolás Maduro y con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

‎Reiteró que el pueblo bolivariano de Caroní es leal, trabajador y consciente de su papel histórico en esta fase de lucha.