Venezuela recibe el tercer vuelo del 2026 con 182 connacionales deportados desde Estados Unidos

24 de enero de 2026.-El Gobierno Bolivariano ha recibido hoy el tercer vuelo del año con un total de 182 migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos, evento que marca un hito significativo en los esfuerzos mediante gestiones diplomáticas y la activación de mecanismos internacionales coordinados, bajo la Gran Misión Vuelta a la Patria para el retorno seguro de los connacionales, Informó Prensa Mpprijp.

En este vuelo número 102 llegaron al territorio nacional 149 hombres, 23 mujeres, dos adolescentes, seis niños y dos infantes.

Cabe destacar que cada venezolano repatriado recibió un chequeo exhaustivo en materia de seguridad y salud, asegurando que se cumplieran todos los protocolos necesarios para proteger sus derechos humanos, brindando apoyo y protección a cada uno de ellos.

Estas acciones por parte del Ejecutivo Nacional reflejan la búsqueda constante de paz y estabilidad en la nación, así como el compromiso con todos los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. Esto sirve como un recordatorio de la resiliencia del pueblo venezolano y de la importancia de la solidaridad internacional en tiempos de crisis.