Espectáculo de drones iluminó cielo de Caracas para exigir liberación de Maduro y Cilia

La noche del viernes se iluminó el cielo de Caracas cuando desde Fuerte Tiuna se realizó un espectáculo de drones en el que se presentaron mensajes alusivos a la exigencia de la liberación del presidente Nicolás Maduro, y la primera dama, la diputada Cilia Flores, quienes fueron secuestrados el pasado 3 de enero tras las agresiones de las fuerzas militares norteamericanas.

A través de esta emotiva muestra de amor y lealtad a la pareja presidencial que se reflejó en los cielos de la capital venezolana, se exhibieron algunas de las frases del mandatario nacional, con las cuales ha demostrado su extraordinaria entereza ante las situaciones más adversas.

Desde el Patio de Honor de las Academias, en Fuerte Tiuna, Caracas, la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acompañada del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra; los hijos de la primera dama; vicepresidentes sectoriales del Gobierno Bolivariano, entre otras autoridades, contemplaron un imponente y simbólico espectáculo de drones formado en los cielos de la ciudad de Caracas, alusivos a la pronta liberación del Jefe de Estado Nicolás Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores.

Vale acotar que el pueblo venezolano se concentra en diversas regiones del país para escribir cartas de apoyo y solidaridad para el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores,para exigir la pronta liberación de l pareja presidencial.