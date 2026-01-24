Delcy Rodríguez: EEUU nos dijo que habían "asesinado a Maduro y Cilia" y nos dieron 15 minutos para acatar órdenes o nos "iban a matar"

24-01-26-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en una reunión con dirigentes chavistas que Estados Unidos primero les dijo que a Nicolás Maduro y su esposa los habían asesinado, y que a ella y a otros jefes del oficialismo les dieron “15 minutos” para responder si se sometían a la voluntad estadounidense o sino los “iban a matar”.Sus declaraciones fueron en una reunión interna del chavismo sucedida pocos días después del secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrida en la madrugada del 3 de enero. Una grabación hecha a través de una plataforma tipo Zoom muestra el encuentro, liderado por el hasta entonces ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, y que estuvo dirigido a referentes del oficialismo, sobre todo vinculados a los medios y a las redes sociales, en pos de alinear el relato que darían sobre lo sucedido durante la intervención de Estados Unidos, según informó este viernes el diario británico The Guardian.En determinado momento de la reunión, según se puede ver en el video, el ministro de Comunicaciones toma su celular y dice que por altavoz hablará la presidenta Rodríguez.Allí se la escucha decir: “Me duele, tengo el corazón como amarrado, por asumir responsabilidades en esta coyuntura y horas tan complejas y peligrosas para nuestra república. Nunca imaginamos una situación similar. Incluso en los escenarios que nos habíamos planteado de un ataque, nunca imaginas que cruzaría esa línea de atacar y bombardear la capital. Aunque esperábamos que ellos se atraviesen a atacar, nunca imaginamos que fuera de esta naturaleza salvaje y criminal”.Con esto, Rodríguez contó que, según su versión, en la noche del ataque, autoridades de Estados Unidos se pusieron en contacto con ella, en calidad de entonces vicepresidenta del país, y le dijeron que Maduro y su esposa había sido asesinados, y que ella y otras autoridades correrían el mismo destino si no aceptaban sus condiciones.“Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado (Cabello), a Jorge (Rodríguez) y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos ‘estamos listos a correr la misma suerte’. Esa afirmación la mantenemos”, dijo Rodríguez.“Las amenazas son permanentes. Los chantajes son permanentes. Y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la república. Segundo, tenemos que rescatar a nuestros rehenes”, agregó en referencia a Maduro y su esposa.En sus declaraciones, Rodríguez indicó además que Maduro los “fue preparando” para enfrentar una situación como esta.“El presidente nos fue preparando en caso de que él no estuviese. Tenemos nuestro compromiso y lealtad. Estamos en un momento de resistencia, y tiene que ser una resistencia victoriosa, tenemos que salir fortalecidos en la unión. Esta batalla la tiene que dar Venezuela en su conjunto, pero el núcleo y el motor es la revolución”, apuntó.