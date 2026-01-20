La orden podría considerarse un acto de guerra

(VIDEO) Antes del ataque a Venezuela Trump ordenó bloquear a los petroleros que salen o entran a sus puertos

Credito: Agencias

Martes, 20 de enero de 2026.- Haciendo un poco de recuento recordamos lo que pasó en los últimos días del mes de diciembre:

Dias antes del ataque a Venezuela, que culminó con la captura y el secuestro a sangre y fuego de su presidente, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Donald Trump, en un acto de intensificar la presión sobre el gobierno venezolano, ordenó bloquear a todos los tanqueros sancionados, en lo que podría considerarse de acuerdo a los expertos, un acto de guerra.

Trump, continuó aumentando la presión y acusó a Venezuela, sin ninguna prueba, de un supuesto robo de activos, petróleo y tierras, todo esto, antes antes de la injerencia armada que dejó un saldó de más de cien fallecidos y similar cantidad de heridos.


