Distintos movimientos de la ULA exigen libertad de los presos políticos, entre ellos: Pedro Fernández, Jesús Castillo y Carlos Gómez

Hoy, 23 de enero del 2026, cumpliéndose una fecha histórica para la Democracia venezolana, los distintos movimientos estudiantiles de la Universidad de Los Andes, junto con las organizaciones de la sociedad civil y el pueblo de Mérida nos concentramos en el Rectorado de la ULA con motivo de la exigencia por la libertad de todos los presos por razones políticas.

En nuestro estado Mérida han sido varios los que hoy han sido perseguidos y privados de libertad por estos motivos, siendo el Dr. Pedro Fernández, Yones Molina, Jesús Castillo y el Prof. Carlos Gómez algunos de ellos.

Hoy levantamos la voz por todos ellos y porque no estamos de acuerdo con medidas cautelares ni libertades a medias, exigimos la libertad de cada uno de los presos políticos, elevando a su vez nuestra voz al Consejo Universitario de la ULA para que desde este espacio se haga eco de la exigencia en la aceleración de los procesos de excarcelación anunciados por el ejecutivo nacional.

Así mismo hacemos un llamado al país para sumarnos en la exigencia del regreso de las garantías constitucionales y en la creación de una ley de amnistía para todos y cada uno de los venezolanos que hoy están fuera del país por ser perseguidos políticos.