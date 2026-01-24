60 años después de su muerte hallan y entregan el cuerpo de Camilo Torres, cura revolucionario de la lucha en Colombia

Sesenta años han tenido que pasar para que el enigma sobre el paradero final de Camilo Torres Restrepo llegue a su fin. Este viernes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sacudió el tablero político y social de Colombia al anunciar el hallazgo y la identificación positiva de los restos mortales de quien fuera su figura más emblemática.

El "cura guerrillero", cuyo cuerpo permaneció en una ubicación desconocida desde su caída en combate en 1966, abandona hoy el terreno de las leyendas para retornar a la realidad física de una nación que nunca dejó de mencionarlo.

Nacido en 1929 en el seno de una familia acomodada de Bogotá, Torres rompió con sus privilegios para abrazar la causa de los desposeídos, convirtiéndose en un referente sociológico y espiritual.

Su muerte, ocurrida a los 37 años durante una emboscada en el departamento de Santander, marcó el inicio de un mito que ha perdurado por seis décadas.

Ahora, con la autenticidad de sus restos verificada, el grupo insurgente asegura que la voz del pueblo colombiano empieza a correr con la fuerza de un torbellino.

Un icono que vuelve a casa

El anuncio no es solo un parte de guerra, sino una reivindicación de su faceta académica y religiosa. El ELN ha manifestado su deseo de que los restos sean tratados con el máximo respeto y depositados en el campus de la Universidad Nacional. Fue allí donde Torres ejerció como capellán y fundó la Facultad de Sociología, dejando una huella imborrable en la juventud universitaria.

Para la organización, Camilo fue un revolucionario integral cuya presencia, en este 2026, se siente más viva que nunca tras sesenta años de ausencia física.

Respeto por la memoria del comandante

Ante la magnitud del hallazgo, la guerrilla ha pedido que este acontecimiento no sea desfigurado ni utilizado para sacar provecho político inmediato. El comunicado enfatiza que la figura de Camilo —hijo, sociólogo, amigo y guerrillero— pertenece a la historia y no puede ser borrada por intereses ajenos a su compromiso original.

La expectativa nacional se centra ahora en la logística para el traslado de los restos y el posible homenaje en la institución que lo vio nacer como intelectual orgánico.

El legado de Camilo Torres en organizaciones de América Latina

La figura de Camilo Torres Restrepo trascendió las fronteras de Colombia, convirtiéndose en el símbolo máximo del "Cristianismo Revolucionario" y la Teología de la Liberación. Su sacrificio inspiró la creación de múltiples colectivos, frentes guerrilleros y movimientos

En Colombia (El epicentro de su legado)

Como era de esperarse, en su tierra natal surgieron las estructuras más orgánicas:

Frente Camilo Torres Restrepo: Es una de las estructuras de guerra más antiguas y activas del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Opera principalmente en la región del Cesar y el Catatumbo.

Movimiento Camilista: Una corriente ideológica dentro de diversos sectores de la izquierda colombiana que busca aplicar su tesis de la "Unión Popular" y el "Amor Eficaz".

Colectivos Universitarios: En la Universidad Nacional de Colombia existen numerosas células estudiantiles que operan bajo su nombre, manteniendo viva su faceta como sociólogo.

En el Cono Sur (Resistencia y militancia)

Durante las décadas de los 60 y 70, su nombre fue clave para los cristianos que se sumaron a la lucha armada:

Comandos Camilo Torres (Chile): Grupos de militantes cristianos que formaron parte de la resistencia o apoyaron al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) durante la dictadura de Pinochet.

Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo (Argentina): Aunque no llevaban su nombre de forma oficial, muchos de sus frentes de base y unidades de apoyo en las villas miseria se autodenominaban "Camilistas" en honor al cura colombiano.

En República Dominicana

Los Comités Revolucionarios Camilos Torres (Corecato) integrado por destacados estudiosos y luchadores por el cambio social en el país caribeño. del mismo se desprendieron otras organizaciones.

En Centroamérica y México

La influencia de su muerte fue determinante para las guerrillas de la región:

Unidad Camilo Torres (Nicaragua): Existieron destacamentos dentro del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) que adoptaron su nombre, subrayando la alianza entre la fe católica y la revolución sandinista.

Frente Guerrillero Camilo Torres (Guatemala): Pequeñas unidades del EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) utilizaron su figura para reclutar campesinos e indígenas con formación católica de base.

¿Por qué fue tan influyente?

Lo que hizo que tantas organizaciones adoptaran su nombre fue su famosa frase: "El deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución".

Esto permitió que: Sectores católicos se sintieran validados para tomar las armas. Grupos marxistas encontraran un puente para comunicarse con el pueblo creyente. Universitarios vieran en él a un académico que llevó la teoría a la práctica.

Este hallazgo de su cuerpo cierra una de las heridas más profundas del conflicto colombiano y abre un espacio para la reflexión sobre un hombre que, en apenas cuatro meses de vida insurgente, logró convertirse en un símbolo eterno de la rebeldía y la fe transformadora.