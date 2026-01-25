(VIDEO) Margareth Baduel cuestiona cifras oficiales sobre liberación de presos políticos

25-01-26.-La defensora de derechos humanos Margareth Baduel rechazó en la madrugada de este sábado las cifras oficiales que aseguran la liberación de 626 presos políticos en Venezuela, y aseguró que la realidad en los centros de reclusión es otra.Desde una vigilia instalada en los alrededores del centro penitenciario El Rodeo I, Baduel —quien es hermana del preso político Josnars Baduel— afirmó que el conteo difundido por el gobierno no se corresponde con la situación que constatan las familias apostadas frente a las cárceles.“El anuncio oficial no se refleja en la realidad. Las liberaciones no han ocurrido como se informó”, señaló Baduel en sus declaraciones en la madrugada del 24 de enero desde El Rodeo, donde familiares y allegados han pasado días exigiendo información y respuestas.Las cifras presentadas por las autoridades sobre la excarcelación de 626 detenidos por razones políticas han sido cuestionadas por organizaciones independientes. Según reportes de grupos de derechos humanos, como Foro Penal, las libertades confirmadas desde principios de enero son significativamente menores, lo que abre un marcado contraste con los números oficiales.Baduel aseguró que los familiares permanecerán “firmes en oración y exigencia” hasta lograr la libertad plena de todas y todos los presos políticos en Venezuela, y rechazó que cifras infladas oculten la situación real de decenas de personas aún tras las rejas.Este pronunciamiento se produce en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno, en el cual también se han registrado liberaciones de figuras políticas y activistas, aunque organizaciones civiles mantienen que la cantidad de presos políticos aún es elevada y que la transparencia en el proceso es insuficiente.Familiares de detenidos han documentado casos que aún no aparecen en los listados oficiales y denuncian que la opacidad en los registros dificulta el seguimiento de quienes continúan privados de libertad por motivos políticos. La demanda de justicia y liberaciones suficientes sigue siendo una constante frente a los centros penitenciarios del país.