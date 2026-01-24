Venezuela rompe el cerco energético con su primera exportación histórica de Gas Licuado de Petróleo

Representa la salida formal de la "primera molécula de gas" venezolana al mercado internacional bajo un contrato de comercialización específico para este recurso. Credito: Agencias

En un movimiento que redefine el tablero energético del país en este inicio de año, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la suscripción del primer contrato histórico para la exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Este acuerdo representa un hito sin precedentes en la política comercial de la nación, al lograr por primera vez la salida al mercado internacional de la "primera molécula" de GLP producida íntegramente por Petróleos de Venezuela (PDVSA). El anuncio, realizado durante un consejo nacional de economía, fue presentado como un triunfo del "sacrificio propio" y un paso decisivo para diversificar las fuentes de divisas del Estado, tradicionalmente dependientes del crudo, superando así las barreras operativas y financieras derivadas de las sanciones estadounidenses impuestas desde 2019.

A pesar de la relevancia del anuncio, el Ejecutivo ha mantenido bajo estricta reserva los detalles técnicos y estratégicos de la operación, sin revelar la identidad de los socios comerciales internacionales, el volumen de carga comprometido ni la duración del contrato. Esta falta de datos específicos ha generado una reacción inmediata por parte de sectores de la sociedad civil; la ONG Transparencia Venezuela ha emitido una exigencia pública para que se difundan los términos del acuerdo, subrayando que la opacidad histórica del Estado en contratos de esta magnitud impide una rendición de cuentas efectiva sobre el patrimonio nacional. No obstante, desde el Palacio de Miraflores se insiste en que este avance posiciona a Venezuela como un actor competitivo en el mercado global de gas, aprovechando el potencial de producción nacional de PDVSA para fortalecer la estabilidad económica del país frente a las presiones externas.

Con esta exportación, Venezuela busca no solo mitigar el impacto de las restricciones económicas que han limitado su capacidad de comercialización durante años, sino también enviar una señal de reactivación industrial en el sector de los hidrocarburos. La apuesta por el GLP se enmarca en una estrategia de supervivencia económica que intenta capitalizar los recursos gasíferos del país en un momento de alta demanda regional y global, aunque el éxito de esta nueva etapa dependerá de la capacidad de mantener la continuidad operativa y de la gestión transparente de los recursos generados por este acuerdo pionero en la historia energética venezolana.

A continuación se detallan los puntos clave de este anuncio:

Exportación inédita: Representa la salida formal de la "primera molécula de gas" venezolana al mercado internacional bajo un contrato de comercialización específico para este recurso.

Contexto de la política energética: El acuerdo se presenta como el inicio de una nueva etapa para diversificar las exportaciones energéticas del país más allá del crudo.

Falta de detalles técnicos: Hasta la fecha del anuncio, no se revelaron detalles específicos sobre la empresa contraparte, el volumen total del contrato o los destinos de exportación.

Solicitudes de transparencia: Diversas organizaciones, como Transparencia Venezuela, han solicitado públicamente la publicación del contrato para conocer las condiciones y beneficiarios del acuerdo.