Gaza enfrenta crisis humanitaria con miles de cadáveres atrapados bajo escombros

Tras los bombardeos en Gaza, la defensa civil apenas puede rescatar víctimas; solo una excavadora opera y cerca de 10 000 cuerpos siguen bajo los escombros.

En la Franja de Gaza, el drama humanitario continúa incluso después de los bombardeos. La defensa civil advierte que no cuenta con maquinaria pesada suficiente para rescatar a las víctimas que permanecen bajo los escombros. Según las

Autoridades locales, solo hay una excavadora operativa, incapaz de hacer frente a la magnitud del desastre, mientras cerca de diez mil cuerpos seguirían atrapados entre las ruinas de viviendas destruidas.

Ante la imposibilidad de los equipos de emergencia, muchos gazatíes han tomado una decisión desesperada: buscar ellos mismos a sus familiares desaparecidos. Uno de estos casos es el Mahmoud Hamad que perdió a su esposa y a sus hijos en un bombardeo. Desde entonces, excava con sus propias manos y tamiza la tierra en busca de restos óseos, con la esperanza de encontrarlos y darles sepultura.

La historia de Abu Osama refleja el sufrimiento de miles de familias en Gaza, para quienes el dolor no termina con la muerte, sino que se prolonga en la imposibilidad de despedirse de sus seres queridos. Como él, miles de gazaties cavan entre los restos de lo que fueron sus casas, movidos únicamente por el deseo de recuperar los cuerpos y poder enterrarlos con dignidad.

