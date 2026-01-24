Estados Unidos: El regimén de Donald Trump planea deportar a 40 iraníes días después de las masacres en Irán

Dos de los deportados son homosexuales y temen regresar a un país donde la homosexualidad se castiga con la muerte, afirma su abogado.

24 de enero de 2026.-El gobierno de Trump planea deportar a al menos 40 ciudadanos iraníes a Irán el domingo, según tres fuentes con conocimiento del vuelo. Se trata de las primeras deportaciones conocidas al país desde que el presidente Donald Trump amenazó a sus líderes por el trato que dieron a los manifestantes, informó Ms.Now.

Los miembros del grupo deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) temen por sus vidas si son devueltos a Irán, según un familiar, un abogado que representa a algunos de los iraníes, un exfuncionario del ICE y un legislador estadounidense.

El vuelo de deportación está programado para partir de Arizona el domingo, según informaron estas fuentes, pocos días después de que el régimen de línea dura del país reprimiera las protestas masivas asesinando al menos a 3.000 manifestantes.

Dos de los iraníes, hombres homosexuales, informaron a su abogada, Rebekah Wolf, del Consejo Americano de Inmigración, que serían deportados en el vuelo del domingo. La homosexualidad es ilegal y se castiga con la muerte en Irán, que ejecutó a dos hombres homosexuales en 2022 y es considerado uno de los países más represivos del mundo para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

"Están aterrorizados", declaró Wolf a MS NOW. Uno de sus clientes "llama cada 45 minutos suplicándome que le salve la vida".

"Necesitamos un tribunal que escuche sus solicitudes en su totalidad antes de que los devuelvan a un país donde ser homosexual se castiga con la muerte", dijo.

Wolf explicó que sus dos clientes no tienen antecedentes penales y que ingresaron a Estados Unidos a principios de 2025 con solicitudes de asilo. Ambos se encontraban en proceso de apelación, pero no contaban con una suspensión de la deportación, añadió Wolf. En definitiva, "no tuvieron audiencias completas sobre sus solicitudes de asilo de ninguna manera significativa".