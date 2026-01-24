Motorizados en Caracas pagarán impuesto municipal según cilindrada y tipo de moto

24-01-26.-Los propietarios de motocicletas que circulan en el área metropolitana de Caracas deben cumplir con el pago anual del impuesto municipal correspondiente a sus vehículos durante el primer trimestre del año. El monto a cancelar varía según la cilindrada y el tipo de moto, de acuerdo con las ordenanzas de cada alcaldía.

El tributo se calcula en Unidades de Cuenta Dinámica (UCD), cuyo valor está vinculado al tipo de cambio oficial del euro publicado por el Banco Central de Venezuela. En el municipio Libertador, las tarifas establecidas son:

Motocicletas menores de 200 cc: 5 UCD.

Motocicletas entre 200 cc y 400 cc: 7 UCD.

Motocicletas mayores de 400 cc: 10 UCD.

Caso especial: motos deportivas

Las motocicletas deportivas tienen una categoría fiscal especial y deben pagar 10 UCD, independientemente de su cilindrada, según los criterios de la administración tributaria del municipio Libertador.

Pago en línea y descuentos por pronto pago

El trámite puede realizarse de manera virtual. En el municipio Libertador, el portal es caracas.sigat.net, donde el contribuyente debe registrarse y seguir los pasos indicados.

En los municipios Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, el pago también se efectúa a través de sus respectivas plataformas digitales oficiales. Estas alcaldías ofrecen un descuento del 10% para quienes cancelen el impuesto antes del 31 de enero, como incentivo para el cumplimiento oportuno de la obligación tributaria.

Se recomienda a los motorizados consultar los sitios web de sus respectivas alcaldías para verificar los montos exactos, procedimientos y posibles beneficios antes de realizar el pago.

Con información de 2001.