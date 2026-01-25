Filadelfia demanda al regimén de Donald Trump por retirar una antigua exhibición sobre esclavitud de un parque histórico

24 de enero de 2026.-La ciudad de Filadelfia está demandando a la administración Trump después de que el Servicio de Parques Nacionales retirara una antigua exhibición sobre la esclavitud en el Parque Histórico Nacional de la Independencia de la ciudad, informó CNN.com

La demanda, presentada el jueves en un tribunal federal contra el Departamento del Interior de EE. UU., el secretario Doug Burgum, el servicio de parques y su directora interina, Jessica Bowron, solicita a un juez que emita una orden judicial preliminar para devolver las exhibiciones.

La exhibición, ubicada en la Casa Presidencial, donde vivieron los presidentes George Washington y John Adams, presenta exhibiciones en honor a las personas esclavizadas por Washington y una cronología histórica de la esclavitud estadounidense.

Un video de WPVI, afiliada a CNN, muestra a equipos de trabajo desmantelando grandes paneles de exhibición en el lugar el jueves por la tarde.

"Las exhibiciones interpretativas relacionadas con las personas esclavizadas en la Casa Presidencial son parte integral de la exhibición y retirarlas constituiría una alteración sustancial de la misma", declararon los abogados de la ciudad en la presentación.

La retirada de la exposición se produce mientras la administración Trump continúa su campaña para purgar las instituciones culturales de materiales que contradicen las directrices políticas del presidente.

En una orden ejecutiva firmada en marzo pasado, el presidente Donald Trump acusó a la administración Biden de promover una "ideología corrosiva", citando específicamente el caso del Parque de la Independencia, y exigió al secretario del Interior que eliminara el contenido bajo la jurisdicción del departamento que "menosprecia inapropiadamente a los estadounidenses, tanto del pasado como del presente".

"Los estadounidenses han sido testigos de un esfuerzo concertado y generalizado para reescribir la historia de nuestra nación, reemplazando los hechos objetivos con una narrativa distorsionada impulsada por la ideología en lugar de la verdad", declara la orden. "Este movimiento revisionista busca socavar los logros notables de Estados Unidos al presentar sus principios fundadores e hitos históricos de forma negativa".

En la demanda, los abogados de la ciudad escribieron: «Sin previo aviso a la Ciudad de Filadelfia, el Servicio de Parques Nacionales retiró obras de arte y exposiciones informativas de la Casa Presidencial que hacían referencia a la esclavitud, presumiblemente en cumplimiento del mandato de la Orden Ejecutiva».

«Los demandados no han dado ninguna explicación, y mucho menos una razonada, para la retirada de las exposiciones históricas y educativas de la Casa Presidencial», declararon los abogados.