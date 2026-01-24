Gaceta Oficial 43.290 miércoles 07 de enero 2026

Gaceta Oficial 43290, miércoles 7 de enero de 2026.

Official Gazette 43290, Wednesday, January 7, 2026

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se autoriza la compra de la nueva Residencia Oficial de la Embajada de la República Socialista de Vietnam en la República Bolivariana de Venezuela, en la dirección que en ella se indica, en el municipio Libertador, Distrito Capital.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

Resolución mediante la cual se designa a Armando José Pérez Mariño, Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Central para el Ejercicio Económico Financiero 2026; y se aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2026, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, que conforme a la distribución administrativa estará constituida de la manera como en ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa a Evelyn Leónica Jiménez Mercado, como Directora de la Oficina de Gestión Administrativa del estado Miranda, adscrita a la Dirección Estadal de Salud del estado Miranda.

Resolución mediante la cual se designa a Eudo Alonso Hernández Dugarte, como Director (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) LLANO SECO, adscrita a la Corporación de Salud del estado Bolivariano de Mérida (CORPOSALUD).

Resolución mediante la cual se designa a Oneida Guillermina Alvarado García, como Directora (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) LOS FLORES DE CATIA, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital.

Resolución mediante la cual se designa a Marisol del Carmen Quijada Rosario, como Administradora de la Dirección de Salud Ambiental, adscrita al Instituto Único para la Salud del estado Monagas (INSAMONAGAS).

Resolución mediante la cual se designa a María Betania Marcano Gómez, como Administradora del Hospital Tipo II DR. DARÍO MÁRQUEZ, adscrita al Instituto Único para la Salud del estado Monagas (INSAMONAGAS).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se designa una nueva Junta Administradora Especial de la entidad de trabajo C.A. GOOD YEAR DE VENEZUELA; y estará conformada por los ciudadanos que en ella se indican, para el período 2026.