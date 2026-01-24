Presidenta (E) Delcy Rodríguez asegura que han sido excarceladas 626 personas: Pedirá a la ONU verificar las listas

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela Credito: Web

24-01-26.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que solicitará al alto comisionado para los DD. HH. de la ONU, Volker Türk, verificar las listas de presos políticos excarcelados hasta la fecha.



«El lunes tendré una llamada con el alto comisionado para las Naciones Unidas, Volker Türk, para que a través de su oficina, se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela. Ya basta de mentir», expresó Rodríguez a través de VTV.



Además, indicó que hasta la fecha han salido de prisión unas 626 personas. En ese sentido, Rodríguez acusó a sectores del país de supuestamente manipular las cifras de excarcelaciones.



«Hay antipolíticos que no han entendido el momento. Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras, a través de la mentira, de la falsaria», dijo.



Por otro lado, exhortó a Jorge Rodríguez, a quien delegó como presidente del Consejo de Soberanía y Paz de Venezuela, a realizar un encuentro con todos los sectores políticos del país.



En la misma línea, la mandataria venezolana subrayó que esta reunión busca juntar a todos los «sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes», para así convocar a un verdadero diálogo político, con resultados concretos e inmediatos.



Además, puntualizó que «ese diálogo político tenga un apellido, que sea diálogo político venezolano, donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá, ni desde Madrid, no (…) que sea un diálogo político venezolano, nacionalizado».



Aunado a ello, hizo un llamado a la reflexión y a mantener «la unión por el bienestar y la paz», para de esta manera darle un alto «a la violencia y el odio«.

