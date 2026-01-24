Venezuela recibe cargamento de nafta de EEUU para reactivar su industria petrolera

24-01-26.-Venezuela dio este viernes un paso significativo hacia la recuperación de su industria petrolera con la llegada de un cargamento de 460.000 barriles de nafta pesada de Estados Unidos, a bordo del buque Hellespont Protector.



Este suministro, crucial para la producción de crudo extrapesado en el país, forma parte de un acuerdo de 2.000 millones de dólares firmado entre Caracas y Washington, que busca revitalizar la exportación de petróleo venezolano a nivel global.



La nafta, importada por la comercializadora Vitol, es un insumo esencial para diluir el crudo de Venezuela, que es uno de los más pesados del mundo.



Este cargamento es el primero desde diciembre de 2025, cuando Pdvsa no recibió más suministros debido a las restricciones comerciales internacionales.



La reactivación de la producción, que había estado estancada por la falta de este insumo, ahora avanza con la llegada de nuevos cargamentos y la esperanza de un repunte en la industria energética venezolana.

