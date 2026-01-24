Interponen recurso de revisión constitucional contra la Sentencia 523 para frenar la "desalarización" del ingreso en Venezuela

Dr, Andrés Giussepe junto a representantes de movimientos sociales introdujo un recurso de revisión para frenar la "desalarización" de los ingresos. Credito: Agencias

El Dr. Andrés Giussepe interpuso recurso de revisión constitucional contra la Sentencia 523 para frenar la "desalarización" del ingreso en Venezuela

CARACAS (Enero de 2026) – El ciudadano Andrés Ramón Giussepe Avalo, Doctor en Economía y Gerencia por la Universidad Central de Venezuela, asistido por el abogado Ronny Rafael Reyes Acuña, acudió este viernes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un Recurso de Revisión Constitucional contra la Sentencia N° 523 de la Sala de Casación Social.

La acción legal, fundamentada en la defensa de los intereses difusos y colectivos de la clase trabajadora, busca la nulidad de un fallo que el accionante califica como una "mutación regresiva" del derecho al trabajo. Según el documento, la Sentencia 523 permite que los empleadores otorguen pagos recurrentes en divisas bajo la etiqueta de "ayudas sociales", excluyéndolos de forma inaudita de la base de cálculo de las prestaciones sociales.

Una "Expropiación Indirecta" del Patrimonio del Trabajador

En su condición de experto en economía, el Dr. Giussepe fundamentó el recurso con un análisis econométrico que demuestra una distorsión devastadora en la economía familiar:

Pérdida Patrimonial Masiva: Se estima que la doctrina de la Sala Social provoca una pérdida del 80% del capital de retiro de los trabajadores.

Ficción Jurídica: Al cierre de 2025, el 99% del ingreso real percibido por el trabajador es ignorado para el cálculo de su antigüedad, reduciendo las prestaciones a montos simbólicos que no cumplen su fin de protección.

Déficit de Supervivencia: El análisis demuestra que un trabajador con 10 años de servicio deja de percibir aproximadamente $4,770 debido a esta interpretación restrictiva del salario.

Violación del Orden Público Constitucional

El recurso denuncia un "error grotesco" de interpretación, alegando que la Sala de Casación Social ignoró el Artículo 104 de la LOTTT y el principio de progresividad (Art. 89 CRBV). "Se está privilegiando la 'etiqueta' impuesta por el patrono sobre la naturaleza real y retributiva del pago", señala el texto, advirtiendo que esta sentencia sitúa la protección laboral en niveles inferiores a los que existían en el año 1988.

Peticiones al Máximo Tribunal

El Dr. Giussepe solicitó formalmente:

Medida Cautelar Innominada: La suspensión inmediata de los efectos de la Sentencia 523 para evitar que continúe el despojo patrimonial en las liquidaciones actuales.

Carácter Vinculante: Que se reafirme que todo pago regular y permanente, sin importar su denominación o moneda, es Salario Integral a todos los efectos legales.

"La intervención de la Sala Constitucional es el último bastión para evitar que el trabajo deje de ser el hecho social que dignifica al hombre y se convierta en una forma de explotación legitimada por el Estado", concluye el petitorio.

