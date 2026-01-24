Observatorio Venezolano de Prisiones detecta excarcelaciones de presos políticos con casos no publicados

24-01-26.-La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este viernes que las autoridades excarcelaron a personas cuyos procesos judiciales permanecían fuera del escrutinio público. La organización detectó estas liberaciones en medio del actual proceso de beneficios para los denominados presos políticos.«Han excarcelado a personas que se encontraban privadas de libertad y sus casos no eran públicos», afirmó el OVP a través de un mensaje en su cuenta oficial de X. La institución omitió precisar la cantidad exacta de ciudadanos que salieron de los recintos bajo estas condiciones específicas.El OVP mantiene un registro propio que contabiliza un total de 171 excarcelaciones hasta la fecha. Esta cifra supera los reportes del Foro Penal y de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quienes registran entre 154 y 170 liberados desde el pasado 8 de enero.«Desde el OVP advertimos que el proceso se mantiene bajo una opacidad que vulnera los derechos de las personas detenidas y sus familiares», indicó la organización. El grupo resaltó la urgencia de clarificar el estatus de quienes aún permanecen bajo custodia del Estado venezolano.La organización insistió en la necesidad de publicar la lista definitiva de los ciudadanos excarcelados. Esta base de datos fue una promesa del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante una sesión legislativa celebrada hace más de una semana ante los diputados.Las autoridades gubernamentales de Venezuela sostienen que han ejecutado más de 400 excarcelaciones desde el pasado mes de diciembre. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab desmintió el jueves cualquier tipo de lentitud o retraso en la ejecución de estas medidas.Saab respondió así a las constantes denuncias de familiares y organizaciones no gubernamentales sobre el ritmo del proceso. Mientras tanto, el Foro Penal calcula que todavía faltan 780 presos por liberar, una cifra que la PUD eleva hasta los 942 ciudadanos encarcelados.Diversas ONG revelaron que han descubierto más de un centenar de casos de presos políticos que no habían sido denunciados previamente. Este hallazgo ocurrió justo después del anuncio emitido por la presidencia del Parlamento sobre la nueva etapa de liberaciones en el país.