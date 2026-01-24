(VIDEO) Ejecución a sangre fría: Video revela el momento en que agentes federales matan a un ciudadano en Minneapolis

La difusión de un video captado por transeúntes ha provocado un terremoto político y social en Minnesota tras mostrar el momento exacto en que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) matan a tiros a un ciudadano de 37 años en plena vía pública. Las imágenes, que circulan masivamente en redes sociales, contradicen la versión inicial de las autoridades federales; mientras el DHS alega que el sujeto estaba armado y "resistió violentamente", el video muestra a entre seis y diez agentes inmovilizando al hombre en el suelo y golpeándolo antes de que se escuchen los disparos fatales a quemarropa. La víctima ha sido identificada por sus familiares como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense que contaba con permiso legal para portar armas, un detalle que ha elevado la indignación al tratarse de la segunda ejecución de un residente en menos de tres semanas.

El incidente ocurrió cerca de la calle 26 Este y la avenida Nicollet alrededor de las 9:00 a.m., durante lo que el ICE y la Patrulla Fronteriza denominaron un "operativo preventivo". En las grabaciones se observa cómo, tras someter al individuo en el pavimento, un agente desenfunda su arma y dispara repetidamente mientras el cuerpo del hombre se desploma inerte. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha calificado la narrativa oficial del DHS como "mentiras" y "tonterías", exigiendo que sea la oficina estatal de investigación la que tome el control del caso, ante la negativa previa del Gobierno federal de permitir el acceso a las pruebas en tiroteos anteriores. Por su parte, el alcalde Jacob Frey ha exigido el cese inmediato de los operativos federales en la ciudad, cuestionando cuántos ciudadanos más deben morir a manos de los 3.000 agentes desplegados por la administración de Donald Trump en el estado.

La reacción en las calles no se ha hecho esperar. Minneapolis se encuentra bajo una tensión extrema con cientos de manifestantes congregados en el lugar del tiroteo, enfrentándose a los agentes federales que han utilizado gases lacrimógenos y granadas de estruendo para dispersar a la multitud. Este nuevo caso se suma al asesinato de Renee Nicole Good, una madre de 37 años abatida por el ICE el pasado 7 de enero, consolidando un patrón de uso de fuerza letal que ha llevado a declarar el estado de emergencia en Minnesota. Mientras el Gobierno federal insiste en que sus agentes actuaron en defensa propia ante un "peligro inminente", los videos captados por los ciudadanos se han convertido en la prueba central de una comunidad que clama por justicia frente a lo que consideran ejecuciones extrajudiciales amparadas por el nuevo presupuesto de seguridad nacional.